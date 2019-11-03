أخبار التوك شو .. فيديو صادم لـ سقوط طفل من والده على القضبان .. أحمد موسى يطلق هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ.. تفاصيل وفاة طبيب شاب داخل غرفة العمليات

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
لحظة عبور القطار.. إيمان الحصري تعرض فيديو صادما لـ سقوط طفل من والده على القضبان
عرضت الإعلامية "إيمان الحصري"، فيديو مرعب لأب يعبر بابنه قضبان السكة الحديد قبل عبور القطار بثوانٍ قليلة، ليسقط الطفل على القضبان.
داعية إسلامي مصري يستغل المعتمرين لتهريب المخدرات إلى السعودية.. تفاصيل
كشفت فاطمة عبد المعبود، ابنة إحدي ضحايا النصب، عن تفاصيل استغلال والدتها "الحاجة فايقة" لتهريب المخدرات من قبل داعية إسلامى أثناء سفرها لأداء العمرة.
وأضافت فاطمة عبد المعبود خلال مشاركتها الهاتفية فى برنامج "يلا نحلم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن والدتها متوجهة لأداء العمرة مع شيخ وداعية إسلامي يدعى "محمد.ف.أ" تابع لشركة سياحية، وفى المطار قام بوضع حقائب خاصة به مع حقائبهم.
23 سنة من الافك والضلال.. أحمد موسى يطلق هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ
أطلق الإعلامى أحمد موسى هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ، بمناسبة مرور 23 عاما على تأسيسها.
وعلق الإعلامى أحمد موسى، على إحتفال قناة الجزيرة القطرية بمرور 23 عامًا على تأسيسها، قائلا:"23 عاما من الإفك والضلال".
الغرف التجارية تتوقع خفض سعر الفائدة لهذا السبب.. فيديو
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية التجارية، أن النزول بـ سعر الفائدة قرار من البنك المركزي لتخفيض معدل التضخم، مشيرًا إلى أن هناك تكاملا بين السياسات النقدية والمالية بين الحكومة والبنك المركزي.
تفاصيل وفاة طبيب شاب داخل غرفة العمليات بعد 36 ساعة من العمل
قالت الإعلامية إيمان الحصري إن الدكتور الشاب احمد البرج توفي داخل غرفة العمليات بعد 36 ساعة من العمل المتواصل، موضحة أن الطبيب كان مثالا إيجابيا للأيدي العاملة في مصر، حيث لم يسعَ الطبيب الشاب لجني المال ولكنه كان محبا لعمله.
الباز يرد على الجزيرة بعد عرض خناقة طالبة وعميد حقوق طنطا.. فيديو
قال الإعلامي "محمد الباز"، إن هناك فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول طرد عميد كلية الحقوق في جامعة طنطا لـ طالبة من داخل المدرج، والذي تناولته الجزيرة بطريقة لا تمس المصداقية بأي شكل، مدعين أن العميد طردها بطريقة مهينة وسط وصلة من السباب المتبادل.
لن يؤثر على موقفنا.. أحمد موسى: الجزيرة تحرض ضد برنامج على مسئوليتى
قال الإعلامى أحمد موسى، إن تحريض قناة الجزيرة القطرية ضد برنامج "على مسئوليتى"، لن يؤثر على موقفنا فى الدفاع عن الوطن.
لحظة عبور القطار.. إيمان الحصري تعرض فيديو صادما لـ سقوط طفل من والده على القضبان
عرضت الإعلامية "إيمان الحصري"، فيديو مرعب لأب يعبر بابنه قضبان السكة الحديد قبل عبور القطار بثوانٍ قليلة، ليسقط الطفل على القضبان.
داعية إسلامي مصري يستغل المعتمرين لتهريب المخدرات إلى السعودية.. تفاصيل
كشفت فاطمة عبد المعبود، ابنة إحدي ضحايا النصب، عن تفاصيل استغلال والدتها "الحاجة فايقة" لتهريب المخدرات من قبل داعية إسلامى أثناء سفرها لأداء العمرة.
وأضافت فاطمة عبد المعبود خلال مشاركتها الهاتفية فى برنامج "يلا نحلم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن والدتها متوجهة لأداء العمرة مع شيخ وداعية إسلامي يدعى "محمد.ف.أ" تابع لشركة سياحية، وفى المطار قام بوضع حقائب خاصة به مع حقائبهم.
23 سنة من الافك والضلال.. أحمد موسى يطلق هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ
أطلق الإعلامى أحمد موسى هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ، بمناسبة مرور 23 عاما على تأسيسها.
وعلق الإعلامى أحمد موسى، على إحتفال قناة الجزيرة القطرية بمرور 23 عامًا على تأسيسها، قائلا:"23 عاما من الإفك والضلال".
الغرف التجارية تتوقع خفض سعر الفائدة لهذا السبب.. فيديو
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية التجارية، أن النزول بـ سعر الفائدة قرار من البنك المركزي لتخفيض معدل التضخم، مشيرًا إلى أن هناك تكاملا بين السياسات النقدية والمالية بين الحكومة والبنك المركزي.
تفاصيل وفاة طبيب شاب داخل غرفة العمليات بعد 36 ساعة من العمل
قالت الإعلامية إيمان الحصري إن الدكتور الشاب احمد البرج توفي داخل غرفة العمليات بعد 36 ساعة من العمل المتواصل، موضحة أن الطبيب كان مثالا إيجابيا للأيدي العاملة في مصر، حيث لم يسعَ الطبيب الشاب لجني المال ولكنه كان محبا لعمله.
الباز يرد على الجزيرة بعد عرض خناقة طالبة وعميد حقوق طنطا.. فيديو
قال الإعلامي "محمد الباز"، إن هناك فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول طرد عميد كلية الحقوق في جامعة طنطا لـ طالبة من داخل المدرج، والذي تناولته الجزيرة بطريقة لا تمس المصداقية بأي شكل، مدعين أن العميد طردها بطريقة مهينة وسط وصلة من السباب المتبادل.
لن يؤثر على موقفنا.. أحمد موسى: الجزيرة تحرض ضد برنامج على مسئوليتى
قال الإعلامى أحمد موسى، إن تحريض قناة الجزيرة القطرية ضد برنامج "على مسئوليتى"، لن يؤثر على موقفنا فى الدفاع عن الوطن.