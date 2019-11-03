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أخبار العالم

بعد بدء إجراءات عزله.. ترامب يدعو الرئيس الأوكراني لزيارة البيت الأبيض

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:42 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة البيت الأبيض، موضحا أنه يتوقع أن يقبل الأخير دعوته. والتي ستكون الزيارة الثانية للرئيس الأوكراني منذ بداية أزمة المكالمة الهاتفية.

وقبل توجهه إلى نيويورك، قال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض: "أقول بالتأكيد إنني أوجه دعوة له، أحب أن يأتي إلى البيت الأبيض إذا كان يحب ذلك وأعتقد إنه يحب أن يأتي".

يأتي ذلك بعدما صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس الماضي على إجراءات عزل ترامب، وصادق على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية حول هذه المسألة.

وتسبب اتصال هاتفي جرى بين ترامب وزيلينسكي في يوليو الماضي، طلب فيه ترامب من زيلينسكي التحقيق مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن وابنه، في انتفاضة الديمقراطيين، الأغلبية في مجلس النواب، للتحقيق مع ترامب في استغلال منصبه في تحقيق مكاسب شخصية.
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