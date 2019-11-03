Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المنتخب الأولمبي ينهي استعداداته لـ أمم أفريقيا بمعسكر العين السخنة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:16 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
Advertisements
ريهام بكير
ينهي المنتخب الأولمبي معسكر الإعداد بالعين السخنة ، اليوم الأحد ، استعدادا لأمم إفريقيا تحت 23 سنة ، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

وكان شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الصغار بدأ أمس السبت ، في عقد محاضرات للاعبين يتم خلالها مشاهدة مباريات المنتخبات التي تتنافس معه في البطولة التي تستضيفها مصر من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وحرص الجهاز الفني على تدوين بعض ملاحظاته وتوجيه اللاعبين للحل الأمثل في تلك المواقف ، خاصة نقاط القوة والضعف لمنتخب مالي الذي يواجهه الفراعنة الصغار في الافتتاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة جلال يتقدم لمنتخب مصر الأوليمبي على السعودية بعد 5 دقائق.. فيديو

منتخب مصر الأوليمبي ينهي الشوط الأول متقدمًا على السعودية وديًا .. فيديو

إصابة طاهر محمد طاهر وخروجه من مباراة المنتخب أمام السعودية.. فيديو

المنتخب الأولمبي يواصل استعداداته لأمم إفريقيا بحضور وسائل الإعلام

عزمي مجاهد: المنتخب الأولمبي سيتوج ببطولة إفريقيا ويتأهل لطوكيو 2020

أزمة فى المنتخب الأوليمبى .. شوقى غريب يدرس مد معسكر السخنة بسبب استاد القاهرة

ترشيحاتنا

زيادة النفقة لـ 1500 جنيه ورفع رسوم عقود الزواج والطلاق وشهادة الميلاد.. مشروع قانون

ب2 جنيه وبدون ألم .. حيل مجربة تخلصك من شعر الوجه

متهم فى 41 قضية .. مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة فى اسوان

دعاء جلب الرزق.. أدعية وأذكار رددها تجلب المال وتقضي الدين

مصطفى يونس يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ .. فيديو

ضبطهما داخل أوضة النوم .. إحالة زوجة وعشيقها للمحاكمة العاجلة بتهمة الزنا في البحر الأحمر

Advertisements

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

أخبار الرياضة.. محامي عبد الله السعيد يرد على عفيفي.. حارس مرمى جديد ينضم إلى الزمالك.. صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الأهلي

مصطفى يونس يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ .. فيديو

اخبار الزمالك اليوم .. كهربا يعلن التحدي .. زيزو يوجه رسالة لـ مرتضى منصور من ألمانيا .. وحارس جديد ينضم للفريق

الدوري الإنجليزي.. مفاجأة بشأن استبدال محمد صلاح أمام استون فيلا.. شاهد

الدوري الإنجليزي.. أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول الدراماتيكى على أستون فيلا

سنرى هذا الأمر الأسبوع المقبل.. هجوم ناري من جوارديولا على ساديو ماني

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وخسارة برشلونة

عاشور الأدهم: الحكم سعيد حمزة رفض نزول طبيب سيراميكا لإنقاذ لاعب من الموت

زيزو: تلقيت عرضا من الأهلي قبل الانتقال لـ الزمالك.. فيديو

فرجاني ساسي يخضع لتدريبات علاجية في تونس

يوم سقوط كبار أوروبا.. ليفربول ويوفنتوس الناجيان الوحيدان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها

لكل اسم حكاية.. وادى النطرون محطة العائلة المقدسة والفراعنة.. وهذا سر تسميتها

أغنياء بريطانيا يهددون بالفرار حال فوز حكومة كوربين.. لهذه الأسباب