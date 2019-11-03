المنتخب الأولمبي ينهي استعداداته لـ أمم أفريقيا بمعسكر العين السخنة

ينهي المنتخب الأولمبي معسكر الإعداد بالعين السخنة ، اليوم الأحد ، استعدادا لأمم إفريقيا تحت 23 سنة ، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .



وكان شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الصغار بدأ أمس السبت ، في عقد محاضرات للاعبين يتم خلالها مشاهدة مباريات المنتخبات التي تتنافس معه في البطولة التي تستضيفها مصر من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.



وحرص الجهاز الفني على تدوين بعض ملاحظاته وتوجيه اللاعبين للحل الأمثل في تلك المواقف ، خاصة نقاط القوة والضعف لمنتخب مالي الذي يواجهه الفراعنة الصغار في الافتتاح.