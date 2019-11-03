شاهد.. عمل بطولي لطبيبة عراقية من أجل علاج الجرحى

رغم غلق القوات الأمنية العراقية لجسر الجمهورية وإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين الذين حاولوا عبوره، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين جراء إطلاق النار.



لم تمنع القوات طبيبة عراقية وُصفت بالـ"البطلة" من أداء واجبها نحو أبناء وطنها كما أقسمت في مهنتها على خدمتهم، فبمجرد أن علمت بوجود جرحى ومصابين أسفل الجسر تسلقته لمساعدتهم.



يظهر مقطع الفيديو المنتشر على موقع التغريدات تويتر الطبيبة "ريم" وهي تتسلق الحديد أسفل جسر الجسر الجمهورية الذي يربط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء، وهو جسر شاهق الارتفاع ورغم ذلك لم تخشاه الطبيبة.



أشاد المغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بهذه البطلة في تعليقات مثل "بنت رجال"، "شعب جبار الله يحميهم وينصرهم، وغرد أحد المستخدمين "شجاعة منقطعة النظير.. الرجال قبل النساء يخافون المرتفعات.. فما بالك بامرأة تسلقت جسر بهكذا علو! كل الاحترام".