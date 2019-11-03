Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. عمل بطولي لطبيبة عراقية من أجل علاج الجرحى

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:44 ص
صدى البلد
Advertisements
عزة عاطف
رغم غلق القوات الأمنية العراقية لجسر الجمهورية وإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين الذين حاولوا عبوره، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين جراء إطلاق النار.

لم تمنع القوات طبيبة عراقية وُصفت بالـ"البطلة" من أداء واجبها نحو أبناء وطنها كما أقسمت في مهنتها على خدمتهم، فبمجرد أن علمت بوجود جرحى ومصابين أسفل الجسر تسلقته لمساعدتهم.

يظهر مقطع الفيديو المنتشر على موقع التغريدات تويتر الطبيبة "ريم" وهي تتسلق الحديد أسفل جسر الجسر الجمهورية الذي يربط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء، وهو جسر شاهق الارتفاع ورغم ذلك لم تخشاه الطبيبة.

أشاد المغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بهذه البطلة في تعليقات مثل "بنت رجال"، "شعب جبار الله يحميهم وينصرهم، وغرد أحد المستخدمين "شجاعة منقطعة النظير.. الرجال قبل النساء يخافون المرتفعات.. فما بالك بامرأة تسلقت جسر بهكذا علو! كل الاحترام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة انهيار جسر في تركيا بفعل السيول العارمة

ناقلة نفط كبيرة تتسبب في انهيار جسر.. فيديو

400 مليون شخص عبر عليه.. جسر الملك فهد يحقق رقما قياسيا 2019

أطول جسر في العهد العثماني .. قصة تصميم سري لـ دافنشي رفضه الوالي وأصبح حقيقة

بـ11 مليار جنيه.. السعودية والبحرين توقعان اتفاقا بشأن جسر الملك فهد الموازي

ترشيحاتنا

كيف ترى رسول الله في المنام .. فيديو

تفاصيل وفاة طبيب شاب داخل غرفة العمليات بعد 36 ساعة من العمل

لحظة عبور القطار.. إيمان الحصري تعرض فيديو صادما لـ سقوط طفل من والده على القضبان

شال طحالها وسجنها.. تعليقات صادمة على حكم حبس سمية الخشاب 3 سنوات

اخبار الزمالك اليوم .. كهربا يعلن التحدي .. زيزو يوجه رسالة لـ مرتضى منصور من ألمانيا .. وحارس جديد ينضم للفريق

هذه الطاعة أهم مفاتيح جلب الرزق .. عالم أزهري يكشف عنها

Advertisements

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

مفاجأة برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء | تفاصيل

مش واخد بالي.. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها

بفستان ذهبي لافت .. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أخبار الرياضة.. محامي عبد الله السعيد يرد على عفيفي.. حارس مرمى جديد ينضم إلى الزمالك.. صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الأهلي

العشب العجيب .. يقوي القلب ويحمي الشرايين ومقوي طبيعي للرجال

مصطفى يونس يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ .. فيديو

عبد الله السعيد له بديل.. وليد صلاح: لن أخالف ضميري لإرضاء الجماهير.. فيديو

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها

اخبار الزمالك اليوم .. كهربا يعلن التحدي .. زيزو يوجه رسالة لـ مرتضى منصور من ألمانيا .. وحارس جديد ينضم للفريق

دعاء جلب الرزق.. أدعية وأذكار رددها تجلب المال وتقضي الدين

حلا شيحة تكشف حقيقة تركها لأولادها في كندا... فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمل بطولي لطبيبة عراقية من أجل علاج الجرحى

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها

لكل اسم حكاية.. وادى النطرون محطة العائلة المقدسة والفراعنة.. وهذا سر تسميتها