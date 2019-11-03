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فن

شال طحالها وسجنها.. تعليقات صادمة على حكم حبس سمية الخشاب 3 سنوات

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:38 ص
سمية الخشاب و احمد
سمية الخشاب و احمد سعد
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مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سمية_الخشاب بعد حصول طليقها أحمد سعد على حكم غيابي عليها بالحبس 3 سنوات بعد إمضائها على شيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#سميه_الخشاب
الواحد من كتر ما سمع عن المشاكل الأسرية كره الارتباط .
الوحدة أفضل 😳

‏هى المليون جنيه مشكلة بالنسبة للناس دول ‎#سمية_الخشاب.

‏المشكلة بقى أننا لسة مصدقين أن الوسط الفني وسط محترم إلا من رحم ربي فيه وده قليل جدا 😑😑‎#سميه_الخشاب

‏‎#سميه_الخشاب وأحمد سعد دخلوا مع بعض في فيلم عربي قديم ومش عارفين يخرجوا منه 😂😂

‏اللي يشوف ‎#سميه_الخشاب و ‎#أحمد_سعد اول مااتجوزو والصور وحالة الحب اللي كانوا عايشنها ومصدعين أهلنا بيها ما يشفهومش وهما مشحططين بعض في المحاكم دلوقت.

‏‎#سميه_الخشاب. تتبع أخطاء الناس بقى عادة يعنى.

‏بعد ما غنالها بحبك يا سوميااااااا و انتي الحياة يا سوميااااا جابلها حكم حبس ب 3 سنين أنه الحب يا سادة😂😂😂
‎#سميه_الخشاب

‏يعنى شيلت طحال الست وكمان عاوز تسجنها.
‎#سميه_الخشاب
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