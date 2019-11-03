شال طحالها وسجنها.. تعليقات صادمة على حكم حبس سمية الخشاب 3 سنوات

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سمية_الخشاب بعد حصول طليقها أحمد سعد على حكم غيابي عليها بالحبس 3 سنوات بعد إمضائها على شيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#سميه_الخشاب
الواحد من كتر ما سمع عن المشاكل الأسرية كره الارتباط .
الوحدة أفضل 😳
هى المليون جنيه مشكلة بالنسبة للناس دول #سمية_الخشاب.
المشكلة بقى أننا لسة مصدقين أن الوسط الفني وسط محترم إلا من رحم ربي فيه وده قليل جدا 😑😑#سميه_الخشاب
#سميه_الخشاب وأحمد سعد دخلوا مع بعض في فيلم عربي قديم ومش عارفين يخرجوا منه 😂😂
اللي يشوف #سميه_الخشاب و #أحمد_سعد اول مااتجوزو والصور وحالة الحب اللي كانوا عايشنها ومصدعين أهلنا بيها ما يشفهومش وهما مشحططين بعض في المحاكم دلوقت.
#سميه_الخشاب. تتبع أخطاء الناس بقى عادة يعنى.
بعد ما غنالها بحبك يا سوميااااااا و انتي الحياة يا سوميااااا جابلها حكم حبس ب 3 سنين أنه الحب يا سادة😂😂😂
#سميه_الخشاب
يعنى شيلت طحال الست وكمان عاوز تسجنها.
#سميه_الخشاب
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#سميه_الخشاب
الواحد من كتر ما سمع عن المشاكل الأسرية كره الارتباط .
الوحدة أفضل 😳
هى المليون جنيه مشكلة بالنسبة للناس دول #سمية_الخشاب.
المشكلة بقى أننا لسة مصدقين أن الوسط الفني وسط محترم إلا من رحم ربي فيه وده قليل جدا 😑😑#سميه_الخشاب
#سميه_الخشاب وأحمد سعد دخلوا مع بعض في فيلم عربي قديم ومش عارفين يخرجوا منه 😂😂
اللي يشوف #سميه_الخشاب و #أحمد_سعد اول مااتجوزو والصور وحالة الحب اللي كانوا عايشنها ومصدعين أهلنا بيها ما يشفهومش وهما مشحططين بعض في المحاكم دلوقت.
#سميه_الخشاب. تتبع أخطاء الناس بقى عادة يعنى.
بعد ما غنالها بحبك يا سوميااااااا و انتي الحياة يا سوميااااا جابلها حكم حبس ب 3 سنين أنه الحب يا سادة😂😂😂
#سميه_الخشاب
يعنى شيلت طحال الست وكمان عاوز تسجنها.
#سميه_الخشاب