اليوم.. انطلاق منافسات دوري كرة اليد للجامعات على مستويين

تنطلق اليوم الأحد ، النسخة رقم 47 من المستوى الثاني (B) لدوري التصنيف لكرة اليد للجامعات والمعاهد العليا، والذي سيشارك فيه 8 جامعات هي بني سويف وطنطا والمنوفية والأمريكية والمستقبل وقناة السويس وأسيوط ومصر للعلوم.



وتستضيف جامعة المنوفية فريق الجامعة الأمريكية، في حين تواجه جامعة المستقبل جامعة قناة السويس، وتلعب جامعة أسيوط مع جامعة مصر للعلوم اليوم ، بينما تلتقي جامعة بني سويف مع جامعة طنطا غدا الاثنين.



كما ينطلق غدا الاثنين ايضا النسخة 48 من دوري المستوى الاول A طلبه وطالبات، والذي يتنافس فيه بالنسبة لطلبة 8 جامعات هم : حلوان والأكاديمية العربية والإسكندرية والقاهرة والمنصورة وبورسعيد والتعليم العالي وعين شمس.



أما بالنسبة للطالبات المستويين الاول والثاني Aو B وسوف يتنافس في هذا الدوري لكل مستوى 7 جامعات، ففي المستوي الاول تشارك جامعات الألمانية وحلوان والقاهرة والأكاديمية العربية والإسكندرية وعين شمس وطنطا، بينما تشارك في المستوى الثاني جامعات الأمريكية والمنصورة والبريطانية ومصر الدولية والتعليم العالي والدلتا والمنوفية.