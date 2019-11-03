Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب صاروخ بـ2 جنيه إسترليني.. الألعاب النارية تشوه طفلة.. وأمها تحذر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:18 ص
الألعاب النارية
الألعاب النارية
Advertisements
عزة عاطف
دعت والدة فتاة صغيرة أصيبت بإصابات مروعة بسبب انفجار الألعاب النارية في وجهها إلى منعها من البيع نهائيًا لما فيها من مخاطر على الأشخاص والأطفال.

كانت «ستيفاني رو» 33 عامًا تستضيف عرضًا للألعاب النارية في المنزل عندما طار صاروخ بـ 2 جنيه إسترليني إلى الجانب بدلًا من أن يطير في الأعلى، وأصاب رقبة الطفلة مايسي التي كانت ترتدي وأشاحًا أمسكت فيه النيران فحرك رقبتها.

عانت مايسي الصغيرة البالغة الآن من العمر 7 أعوام من حروق شديدة وندبات تركت أثرها مدى الحياة، ومن شدة الألم قررت والدتها في وقت لاحق أن تنشر فيديو مروعًا للحادث كتحذير صارخ للآباء الآخرين بشأن مخاطر الألعاب النارية وفقًا لصحيفة مترو.

تقول الأم: "الألعاب النارية عبارة عن متفجرات ويمكن أن تكون خطيرة للغاية وما زلت لا أعتقد أنها يجب أن تكون متاحة بسهولة لعامة الناس"، بعد إصابتها نقلت ميسي إلى مستشفى بريستول حيث تلقت العلاج من حروقها الشديدة.

جدير بالذكر أن بعض إصاباتها الرهيبة هي حروق في الجلد بكامل طبقاته، لذا من المحتمل أن تحتاج إلى ترقيع للجلد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسريب صوتي يفضح تدخل أردوغان في اختيار رؤساء الجامعات بتركيا | فيديو

غرامة 200 ألف جنيه لـ رجل يحتفل بـ مناسبة سعيدة.. فيديو

ترشيحاتنا

حكم إلصاق القدم بالقدم في الصلاة.. الإفتاء توضح طريقة تسوية الصفوف

شاهد.. عمل بطولي لطبيبة عراقية من أجل علاج الجرحى

بسيجارة في فمها.. خليجية تثير الجدل بفيديو الجوكر في الرياض

بعد حكم حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تهاجم أحمد سعد: انسان مش طبيعي وأقدر أسجنه.. فيديو

العشب العجيب .. يقوي القلب ويحمي الشرايين ومقوي طبيعي للرجال

اخبار الزمالك اليوم .. كهربا يعلن التحدي .. زيزو يوجه رسالة لـ مرتضى منصور من ألمانيا .. وحارس جديد ينضم للفريق

Advertisements

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

مفاجأة برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء | تفاصيل

مش واخد بالي.. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

بفستان ذهبي لافت .. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

العشب العجيب .. يقوي القلب ويحمي الشرايين ومقوي طبيعي للرجال

أخبار الرياضة.. محامي عبد الله السعيد يرد على عفيفي.. حارس مرمى جديد ينضم إلى الزمالك.. صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الأهلي

مصطفى يونس يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ .. فيديو

عبد الله السعيد له بديل.. وليد صلاح: لن أخالف ضميري لإرضاء الجماهير.. فيديو

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها

حلا شيحة تكشف حقيقة تركها لأولادها في كندا... فيديو

اخبار الزمالك اليوم .. كهربا يعلن التحدي .. زيزو يوجه رسالة لـ مرتضى منصور من ألمانيا .. وحارس جديد ينضم للفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صاروخ بـ2 جنيه إسترليني.. الألعاب النارية تشوه طفلة.. وأمها تحذر

شاهد.. عمل بطولي لطبيبة عراقية من أجل علاج الجرحى

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها