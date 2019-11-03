بسبب صاروخ بـ2 جنيه إسترليني.. الألعاب النارية تشوه طفلة.. وأمها تحذر

دعت والدة فتاة صغيرة أصيبت بإصابات مروعة بسبب انفجار الألعاب النارية في وجهها إلى منعها من البيع نهائيًا لما فيها من مخاطر على الأشخاص والأطفال.



كانت «ستيفاني رو» 33 عامًا تستضيف عرضًا للألعاب النارية في المنزل عندما طار صاروخ بـ 2 جنيه إسترليني إلى الجانب بدلًا من أن يطير في الأعلى، وأصاب رقبة الطفلة مايسي التي كانت ترتدي وأشاحًا أمسكت فيه النيران فحرك رقبتها.



عانت مايسي الصغيرة البالغة الآن من العمر 7 أعوام من حروق شديدة وندبات تركت أثرها مدى الحياة، ومن شدة الألم قررت والدتها في وقت لاحق أن تنشر فيديو مروعًا للحادث كتحذير صارخ للآباء الآخرين بشأن مخاطر الألعاب النارية وفقًا لصحيفة مترو.



تقول الأم: "الألعاب النارية عبارة عن متفجرات ويمكن أن تكون خطيرة للغاية وما زلت لا أعتقد أنها يجب أن تكون متاحة بسهولة لعامة الناس"، بعد إصابتها نقلت ميسي إلى مستشفى بريستول حيث تلقت العلاج من حروقها الشديدة.



جدير بالذكر أن بعض إصاباتها الرهيبة هي حروق في الجلد بكامل طبقاته، لذا من المحتمل أن تحتاج إلى ترقيع للجلد.