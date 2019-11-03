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فن

على عبد الخالق: نجاح الممر يدل على تعطش المصريين للأفلام الوطنية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
قال المخرج علي عبد الخالق، إنه لا يجب أن ننتظر سنوات أخرى طويلة بعد طرح فيلم الممر، لنرى فيلما حربيا جديدا، إذ إن الأفلام الحربية اختفت لسنوات طويلة عن الساحة.

وأضاف علي عبد الخالق لـ صدى البلد: "نحن لا نحتاج إلى تأليف قصص عن بطولاتنا، لأننا نملك الكثير، فكل ما نحتاجه وجود منتج يتحمس لاخراج تلك القصص الى النور ، فبلد مثل أمريكا ما زالت تقدم حتى الآن أفلاما حربية عن الحرب العالمية الأولى والثانية بدعم من الجيش الأمريكي الذى يخصص ميزانية كل عام لانتاج تلك النوعية من الأعمال ، وقد ربحت امريكا حروب دون ان تخوضها من خلال السينما.

وأضاف علي عبد الخالق، أن هناك جيلا من المصريين لم يعيشوا أجواء حرب أكتوبر، لذا فالسينما وسيلة جيدة لتعريفهم بتاريخهم المشرف".

واستطرد: "وجود اعمال حربية على الشاشة خلال الفترة القادمة امر ضرورى للغاية ، وعلى المنتجين أن يستغلوا ترحيب ودعم الدولة فى الوقت الراهن للفن الهادف بتقديم تلك النوعية من الاعمال حاليًا، فهذا دورهم الوطنى، وفعله عدد من المنتجين أبان حرب اكتوبر ، وفى الحقيقة ان نجاح فيلم الممر يدل عن ان المشاهد المصرى كان متعطش الى هذه النوعية من الأفلام الوطنية".
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