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فن

رجاء الجداوى: الممر أيقظ المشاعر الوطنية فى نفوس الجيل الجديد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:34 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
قالت الفنانة رجاء الجداوى إنه واجب على الفنانين خلال الفترة القادمة أن يستمروا فى تقديم اعمال فنية توضح للجيل الجديد بطولاتنا التى ليس لديهم معلومات كافية عنها.

وأضافت رجاء الجداوى لـ صدى البلد، أن فيلم الممر ايقظ بداخل أولادنا مشاعر فى غاية الوطنية وأطعلهم على معلومات لم يكونوا على دراية بها، خاصة أن العمل ناقش تاريخنا بشكل مرئى أفضل لهذا الجيل من قراءة الكتب، وساهم فى ترسيخ قيمة الانتماء لدى اولادنا.

وتابعت: "الفن هو القوة الناعمة التى تؤثر فى حياتنا دون ان نشعر، وهنا لا أقصد الدراما فقط بل يمتد الى مجال الغناء، فالاغنية الوطنية لابد وان تعود بقوه من جديد، لأن الجمهور أثبت أنه يتفاعل مع الفن الجيد ".
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