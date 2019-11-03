أخبار الفن .. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب.. حلا شيحة تكشف سر خلعها للنقاب والحجاب .. وأسما شريف منير تبكى على الهواء

أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها

سخر أحمد سعد من تصريحات طليقته سمية الخشاب ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب بعد الحكم بحبسها ٣ سنوات بتهمة إصدار شيك له بدون رصيد قيمته مليون جنيه.



ونشر أحمد سعد صورة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من داخل المترو وعلق عليها قائلا "مش واخد بالي".



كشفت الفنانة حلا شيحة لأول مرة منذ عودتها للفن عن تفاصيل خلعها الحجاب والنقاب، قائلة: إن الحجاب ليس أساس الدين، لذا فقد ذكره الله فى نصف سورة النور، وليس أولها.



فازت هند صبري بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم نورا تحلم لتعود من خلاله لمنصة تتويج المهرجان العربي الأقدم بعد ٢٥ عاما منذ أخر تتويج لها عام ١٩٩٤ وكانت أصغرممثلة تحصد الجائزة حيث لم تتجاوز ال١٦ عاما وقتها.



قالت الإعلامية أسما شريف منير تعليقا على الأزمة التى أثيرت مؤخرًا بعد حديثها عن الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، إنها طلبت من متابعيها أن ينصحوها بشيخ يثقون بفتواه فرشحوا لها اسم محمد متولى الشعراوي.





ونشر أحمد سعد صورة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من داخل المترو وعلق عليها قائلا "مش واخد بالي". حلا شيحة: الحجاب ليس أساس الدين .. وارتديت النقاب أسوة بأمهات المؤمنين

كشفت الفنانة حلا شيحة لأول مرة منذ عودتها للفن عن تفاصيل خلعها الحجاب والنقاب، قائلة: إن الحجاب ليس أساس الدين، لذا فقد ذكره الله فى نصف سورة النور، وليس أولها. هند صبري أفضل ممثلة بـ أيام قرطاج السينمائية

فازت هند صبري بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم نورا تحلم لتعود من خلاله لمنصة تتويج المهرجان العربي الأقدم بعد ٢٥ عاما منذ أخر تتويج لها عام ١٩٩٤ وكانت أصغرممثلة تحصد الجائزة حيث لم تتجاوز ال١٦ عاما وقتها. أسما شريف منير تبكى على الهواء.. فيديو

قالت الإعلامية أسما شريف منير تعليقا على الأزمة التى أثيرت مؤخرًا بعد حديثها عن الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، إنها طلبت من متابعيها أن ينصحوها بشيخ يثقون بفتواه فرشحوا لها اسم محمد متولى الشعراوي.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي: