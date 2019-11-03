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أخبار العالم

إجرام الاحتلال .. إسرائيلي يصيب فلسطينيا أعزل ويطلب رأي صديقه.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية مقطع فيديو يفضح وحشية الاحتلال الإسرائيلي واستهداف الأبرياء العزل.

يظهر الفيديو قوات الاحتلال وقد استوقفت شابا عند حاجز الزعيم شرقي القدس، ثم طلبوا منه الابتعاد، وبعدما ابتعد الشاب الفلسطيني أطلق عليه الجندي رصاصة في ظهره.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الواقعة حدثت قبل عام ونصف.

وأرسل الجندي مقطع الفيديو إلى صديقه ليسأله بعد ذلك عن دقته في التصويب.

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