إجرام الاحتلال .. إسرائيلي يصيب فلسطينيا أعزل ويطلب رأي صديقه.. فيديو

#شاهد إجرام جنود الاحتلال | بعد أن طلبوا من الشاب الفلسطيني الذهاب بعيداً أطلقوا رصاصة غادرة أصابته ظهره

والجندي يرسل الفيديو لصديقته يسألها عن رأيها في دقة تصويبه.



حصلت الحادثة عند حاجز الزعيم شرقي القدس قبل حوالي عام ونصف pic.twitter.com/8sQTSg47V4 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 3, 2019

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية مقطع فيديو يفضح وحشية الاحتلال الإسرائيلي واستهداف الأبرياء العزل.يظهر الفيديو قوات الاحتلال وقد استوقفت شابا عند حاجز الزعيم شرقي القدس، ثم طلبوا منه الابتعاد، وبعدما ابتعد الشاب الفلسطيني أطلق عليه الجندي رصاصة في ظهره.وأوضحت وسائل الإعلام أن الواقعة حدثت قبل عام ونصف.وأرسل الجندي مقطع الفيديو إلى صديقه ليسأله بعد ذلك عن دقته في التصويب.