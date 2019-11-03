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أخبار البلد

بعد هجوم أسما شريف منير عليه .. #الشعراوي يتصدر تويتر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:49 ص
محمد متولي الشعراوي
محمد متولي الشعراوي واسما شريف منير
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مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #الشعراوي بعد هجوم الإعلامية أسما شريف منير على الشيخ محمد متولي الشعراوي ووصفه بالمتطرف.

تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#الشعراوي من حق كل واحد فينا إنه يختلف مع اى حد لكن مش من حق حد فينا إنه يتهم حد اى اتهام وبنت شريف منير اتهمت فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وقالت عليه إنه متطرف.

‏رحم الله إمام الدعاة والعلماء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.. نحسبه من الأتقياء الأنقياء ولا نزكيه على الله..
طالما امتعنا وتعلمنا منه الكثير وطالما سهل وبسط لنا معاني القرآن الكريم.. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته رحمه الله..
‎#الشعراوي

‏الشيخ ‎#الشعراوي عالم مسلم عربي غصب عن عين كل حاقد أو حاسد أو ضال أو مضل.

‏✌️الشعراوي قمة لا يصعد اليها جاهل رحم الله ‎#الشعراوي.

‏معظم البرامج بتقول على اسما شريف طفله وخانها التعبير ...الطفل يقعد فى البيت لغاية ميكبر ويتعلم
‎#مقاطعه _رعاه _برنامج _اسما
‎#مقاطعه _برنامج_انا _وبنتى
‎#الشعراوي

‏‎#الشعراوي
هجوم الناس دي علي فضيلة الشيخ ماقللش منه زي ماهما عايزين بالعكس ده بيبين للاجيال الجديدة اللي ماتعرفهوش حب الشعراوي كبير قد ايه من كمية التعاطف اللي معاه احنا أتربينا علي صوته وحديثه اللي قبل قرءان المغرب في رمضان ❤️

‏حتي بعد ٢١ سنة من وفاتك ربنا سبحانه وتعالي سخرلك اللي يدافع عنك ويذكر اعمالك وسيرتك الطيبة بالخير ويدعيلك بالرحمة❤️ فنحسبك من الصالحين يا مولانا وهذا ان دلّ فيدل علي حب الله لك وانه تقبلك في اعلي عليين ان شاء الله والله اعلم❤️😍 ‎#الشعراوي

‏المصريين البسطاء تعلموا القرآن عندما سمعوا خواطر الشيخ الشعرواي رحمه الله ، ولم يتعلموا التطرف ..في فرق كبير أوي .يا ريت تسيبوا لنا ذكرياتنا الجميلة و قولوا رأيكم لأصحابكم في جلسات خاصة ..
‎#الشعراوي

‏الوحيد اللي تاخد بكلامه وتعمل بيه علطول سيدنا الشيخ حاجه عظيمه ومفيش منه اتنين الف رحمه ونور عليك يا حبيب الكل واسفين لو حد ميعرفش تاريخك اللي كله دروس وحكم ولحد حالن احنا بنتعلم منك❤❤
‎#الشعراوي

‏‏حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يهين الراجل ده بكلمة واحده الراجل ده هو اللي عملنا يعني اي دين يعني اي ربنا كنا نصحي من النوم ع صوتو وعلى كلامو وتفسيره الحلو رحمك الله ياافضل من انجبت مصر ♥️🤲
‎#الشعراوي

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