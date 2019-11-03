سمية الخشاب: أحمد سعد بيعمل شغل عصابات وبلطجية ضدي.. فيديو

اتهمت سمية الخشاب، طليقها أحمد سعد بترويعها واستخدام شغل العصابات على حد وصفها.



وقالت سمية الخشاب في تصريحاتها لـ برنامج الحكاية مع عمرو أديب: أحمد سعد، بيساوموني وبيعمل شغل عصابات وبلطجة ضدي"، مؤكدة أنها سوف تحصل على حقوقها بالقانون.



وأضافت سمية الخشاب أن مصر دولة قانون، وهي دولة محترمة، وبها رجالة.



وأشارت سمية الخشاب إلى أن محاميها سيقوم بعمل معارضة على الحكم وأنها لن تترك حقها، طالما هو لا يحترم كلمته، خاصة وأن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من الشخصيات كبيرة في العائلة ومن معارفهم للحد من المشاكل بينهما لكنه لم يحترم ذلك، وأنها تثق في القضاء المصري النزيه وأنها ستحصل على حقوقها بالقانون".





