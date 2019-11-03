سمية الخشاب تفجر مفاجأة حول قضية حبسها 3 سنوات.. شاهد

أعلنت سمية الخشاب امتلاكها تسجيلات لطليقها أحمد سعد ينفي فيها علمه بالقضية المرفوعة ضدها، بسبب الشيكات بدون رصيد.



وقالت سمية الخشاب في مكالمة هاتفية لبرنامج الحكاية مع عمرو أديب: "ورحمة أبويا، عندي تسجيلات لأحمد سعد، يقول فيها إنه لا يعلم شئ عن هذه القضايا".



وأضافت سمية الخشاب، أن الفنان أحمد سعد قال لها في مكالمة هاتفية: "أنا ما طلبتش من المحامي رفع قضية ضدك، أنا همشيه، إزاي يعمل كده".



وأكدت أنها سوف تحصل على كل حقوقها، مشيرة إلى أن هذا الحكم هو رسالة من الله لكي تحصل على كافة حقوقها.



