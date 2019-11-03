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أخبار البلد

سفير مصر بـ كندا يستعرض التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تجمع نادى النيل الـ32.. صور

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:50 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا في اللقاء السنوي الـ 32 لتجمع نادى النيل للجالية المصرية بمدينة تورونتو بمقاطعة أونتاريو، حيث التجمع الأكبر للجالية المصرية في كندا.

وقال السفير المصري عقب اللقاء، إن تجمع نادى النيل يعتبر من أقدم وأعرق تجمعات الجالية المصرية في كندا، حيث أنشئ عام ١٩٨٨ بهدف مساعدة المصريين المهاجرين إلى كندا في الاندماج والانخراط في المجتمع الكندي، فضلا عن الحفاظ علي التراث والثقافة المصرية وتعزيز اواصر التواصل بين ابناء الجالية المصرية في كندا ووطنه الأم، لاسيما في مقاطعة أونتاريو، الموطن الأكبر للكنديين من اصل مصري.

وعبر أبو زيد، في كلمة ألقاها خلال الحفل، عن سعادته الخاصة بالمشاركة في اللقاء للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا على حرص السفارة المصرية في أوتاوا على التواصل المباشر مع تجمعات الجالية المصرية في كافة ربوع كندا، والاهتمام بالاستفادة من خبراتهم الواسعة في دعم مسيرة التنمية والتطور في مصر، والتنسيق معهم فى رعاية المبادرات والمقترحات التي تستهدف دعم صورة مصر في كندا، وكيفية التنسيق بين تجمعات الجالية المصرية في مختلف مقاطعات كندا لتنفيذ أنشطة داعمة لمصر علي الساحة الكندية.

وقدم السفير المصري شرحًا لما تشهده مصر حاليًا من تحول اقتصادي واجتماعي وسياسي. كما استعرض علاقات التعاون المتميزة بين مصر وكندا، وما شهدته من تطور خلال الفترة الأخيرة، والشراكة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، متطرقا الي الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وخطط السفارة المصرية في هذا المجال.

وشهد اللقاء حضورا كبيرا من أبناء الجالية المصرية في تورونتو وضواحيها، وسلم السفير أبو زيد شباب وقيادات الجالية دروع التميز وشهادات التقدير من نادى النيل لجهودهم في دعم أنشطة الجمعية وتقديم الخدمات لأبناء الجالية، في حضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد الحلوجى.
سفير مصر بـ كندا يستعرض التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تجمع نادى النيل الـ32.. صور
سفير مصر بـ كندا يستعرض التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تجمع نادى النيل الـ32.. صور
سفير مصر بـ كندا يستعرض التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تجمع نادى النيل الـ32.. صور
سفير مصر بـ كندا يستعرض التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تجمع نادى النيل الـ32.. صور
سفير مصر بـ كندا يستعرض التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تجمع نادى النيل الـ32.. صور
سفير مصر بـ كندا يستعرض التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تجمع نادى النيل الـ32.. صور
سفير مصر بـ كندا يستعرض التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تجمع نادى النيل الـ32.. صور
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