بعد طرده من واشنطن.. ترامب يحضر بطولة الكيك بوكسينج في نيويورك.. فيديو

God bless Donald Trump!

Enjoy the show sir! #UFC244 pic.twitter.com/k78kPz1TUr — Tara LaRosa (@TaraLaRosa) November 3, 2019

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعاليات بطولة الكيك بوكسينج UFC 244 في ولاية نيويورك وسط حضور جماهيري كبير.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة امتزاج الاستقبال الجماهيري لترامب ما بين مرحب ومن يطلق صافرات الاستهجان.كان ترامب، أعلن أنه سينقل مقر إقامته الدائمة إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، بعد المعاملة السيئة التى تلقاها فى مدينته الأم نيويورك.وكان ترامب وزوجته ميلانيا، تعرضا لهتافات استهجان تطالب بسجنه في إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن، يوم الأحد الماضي.