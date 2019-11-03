Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلا.. أسما منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني.. سمية الخشاب تكشف تفاصيل الحكم بحبسها 3 سنوات.. وترامب يطير فوق تمثال الحرية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:15 ص
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .

أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد
قالت أسما شريف منير وهي باكية إن الشيخ الشعراوى لو كان على قيد الحياة، لكان قد سامحها على التعبير الخاطئ، خاصة أنها أصدرت بيانا اعتذرت فيه عن التعبير الخاطئ.

سمية الخشاب تكشف تفاصيل الحكم القضائي بحبسها 3 سنوات .. فيديو
قالت الفنانة سمية الخشاب، إن طليقها الفنان أحمد سعد شخص لا يحترم الاتفاقات التي وقعت بينهما، كما أنه شخص لا يحترم رأي الناس الكبيرة، وذلك تعليقا على الحكم بحبسها ثلاث سنوات بعد رفع طليقها المطرب أحمد سعد قضية الشيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.

ستموت فى العشرين يحصد جائزة أفضل سيناريو بأيام قرطاج السينمائية
حصد الفيلم السودانى "ستموت في العشرين" جائزة أفضل سيناريو ضمن فعاليات الدورة الـ30 من أيام قرطاج السينمائيّة.

شاهد.. عمل بطولي لطبيبة عراقية من أجل علاج الجرحى
رغم غلق القوات الأمنية العراقية لجسر الجمهورية وإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين الذين حاولوا عبوره، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين جراء إطلاق النار.

لم تمنع القوات طبيبة عراقية وُصفت بالـ"البطلة" من أداء واجبها نحو أبناء وطنها كما أقسمت في مهنتها على خدمتهم، فبمجرد أن علمت بوجود جرحى ومصابين أسفل الجسر تسلقته لمساعدتهم.

شاهد.. ترامب يطير فوق تمثال الحرية
نشر الجمهوري كيفين مكارثي عضو مجلس النواب الأمريكي صورة من داخل الطائرة الرئاسية أثناء توجهه رفقة الرئيس دونالد ترامب.

بعد بدء إجراءات عزله.. ترامب يدعو الرئيس الأوكراني لزيارة البيت الأبيض
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة البيت الأبيض، موضحا أنه يتوقع أن يقبل الأخير دعوته. والتي ستكون الزيارة الثانية للرئيس الأوكراني منذ بداية أزمة المكالمة الهاتفية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وخسارة برشلونة

لكل اسم حكاية.. وادى النطرون محطة العائلة المقدسة والفراعنة.. وهذا سر تسميتها

تحدثت عن أزمة الشيخ الشعراوى .. أسما شريف منير تبكى على الهواء.. فيديو

عاشور الأدهم: الحكم سعيد حمزة رفض نزول طبيب سيراميكا لإنقاذ لاعب من الموت

مصطفى يونس يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ .. فيديو

سمية الخشاب تكشف تفاصيل الحكم القضائي بحبسها 3 سنوات .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صاروخ بـ2 جنيه إسترليني.. الألعاب النارية تشوه طفلة.. وأمها تحذر

شاهد.. عمل بطولي لطبيبة عراقية من أجل علاج الجرحى

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها