حدث ليلا.. أسما منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني.. سمية الخشاب تكشف تفاصيل الحكم بحبسها 3 سنوات.. وترامب يطير فوق تمثال الحرية

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .
أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد
قالت أسما شريف منير وهي باكية إن الشيخ الشعراوى لو كان على قيد الحياة، لكان قد سامحها على التعبير الخاطئ، خاصة أنها أصدرت بيانا اعتذرت فيه عن التعبير الخاطئ.
سمية الخشاب تكشف تفاصيل الحكم القضائي بحبسها 3 سنوات .. فيديو
قالت الفنانة سمية الخشاب، إن طليقها الفنان أحمد سعد شخص لا يحترم الاتفاقات التي وقعت بينهما، كما أنه شخص لا يحترم رأي الناس الكبيرة، وذلك تعليقا على الحكم بحبسها ثلاث سنوات بعد رفع طليقها المطرب أحمد سعد قضية الشيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.
ستموت فى العشرين يحصد جائزة أفضل سيناريو بأيام قرطاج السينمائية
حصد الفيلم السودانى "ستموت في العشرين" جائزة أفضل سيناريو ضمن فعاليات الدورة الـ30 من أيام قرطاج السينمائيّة.
شاهد.. عمل بطولي لطبيبة عراقية من أجل علاج الجرحى
رغم غلق القوات الأمنية العراقية لجسر الجمهورية وإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين الذين حاولوا عبوره، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين جراء إطلاق النار.
لم تمنع القوات طبيبة عراقية وُصفت بالـ"البطلة" من أداء واجبها نحو أبناء وطنها كما أقسمت في مهنتها على خدمتهم، فبمجرد أن علمت بوجود جرحى ومصابين أسفل الجسر تسلقته لمساعدتهم.
شاهد.. ترامب يطير فوق تمثال الحرية
نشر الجمهوري كيفين مكارثي عضو مجلس النواب الأمريكي صورة من داخل الطائرة الرئاسية أثناء توجهه رفقة الرئيس دونالد ترامب.
بعد بدء إجراءات عزله.. ترامب يدعو الرئيس الأوكراني لزيارة البيت الأبيض
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة البيت الأبيض، موضحا أنه يتوقع أن يقبل الأخير دعوته. والتي ستكون الزيارة الثانية للرئيس الأوكراني منذ بداية أزمة المكالمة الهاتفية.
أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد
قالت أسما شريف منير وهي باكية إن الشيخ الشعراوى لو كان على قيد الحياة، لكان قد سامحها على التعبير الخاطئ، خاصة أنها أصدرت بيانا اعتذرت فيه عن التعبير الخاطئ.
سمية الخشاب تكشف تفاصيل الحكم القضائي بحبسها 3 سنوات .. فيديو
قالت الفنانة سمية الخشاب، إن طليقها الفنان أحمد سعد شخص لا يحترم الاتفاقات التي وقعت بينهما، كما أنه شخص لا يحترم رأي الناس الكبيرة، وذلك تعليقا على الحكم بحبسها ثلاث سنوات بعد رفع طليقها المطرب أحمد سعد قضية الشيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.
ستموت فى العشرين يحصد جائزة أفضل سيناريو بأيام قرطاج السينمائية
حصد الفيلم السودانى "ستموت في العشرين" جائزة أفضل سيناريو ضمن فعاليات الدورة الـ30 من أيام قرطاج السينمائيّة.
شاهد.. عمل بطولي لطبيبة عراقية من أجل علاج الجرحى
رغم غلق القوات الأمنية العراقية لجسر الجمهورية وإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين الذين حاولوا عبوره، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين جراء إطلاق النار.
لم تمنع القوات طبيبة عراقية وُصفت بالـ"البطلة" من أداء واجبها نحو أبناء وطنها كما أقسمت في مهنتها على خدمتهم، فبمجرد أن علمت بوجود جرحى ومصابين أسفل الجسر تسلقته لمساعدتهم.
شاهد.. ترامب يطير فوق تمثال الحرية
نشر الجمهوري كيفين مكارثي عضو مجلس النواب الأمريكي صورة من داخل الطائرة الرئاسية أثناء توجهه رفقة الرئيس دونالد ترامب.
بعد بدء إجراءات عزله.. ترامب يدعو الرئيس الأوكراني لزيارة البيت الأبيض
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة البيت الأبيض، موضحا أنه يتوقع أن يقبل الأخير دعوته. والتي ستكون الزيارة الثانية للرئيس الأوكراني منذ بداية أزمة المكالمة الهاتفية.