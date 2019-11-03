طمي السيول بشمال سيناء.. خير وفير ينتظره الأهالي ومادة خصبة لزراعة الأراضي الصحراوية

طمي السيول خير ينتظره الأهالي في محافظة شمال سيناء مع بدء فصل الشتاء وتساقط الأمطار، حيث أدت السيول المحافظة، التي تعرضت لها المحافظة مؤخرا إلي زيادة احتياطيات المياه الجوفية التي تشكل المصدر الرئيسي للمياه العذبة، كما جلبت مياه السيول كميات هائلة من الطمي الذي يعتبر مادة خصبة جدا للزراعة في الأراضي الصحراوية وهو مفيد جدًا بالنسبة للمحاصيل.



ويصب في وادي العريش عدد من الأودية الفرعية أهمها ووادي الأزرق ووادي أبو طريفة، وتبلغ المساحة الكلية لأحواض التصريف بوادي العريش حوالى 20 ألف كم2، وتبدأ روافد وادي العريش من جهة الشرق وادي الجرافى ومن الجهة الغربية وادي وتير، ومن الجهة الجنوبية منطقة هضبة التيه وهضبة العجمة.



واستفادت محافظة شمال سيناء من كميات الطمي التي امتلأ بها مجرى وادي العريش وقت حدوث سيول 2010، حيث تولت إدارة المحاجر بالمحافظة أعمال تطهير لوادي العريش برفع الاطماء على منسوب يسمح بسرعة جريان لمياه دون إعاقة وتم استخدامه وقتها في تجهيز التربة في المناطق الرملية.



وأعلن المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه يمكن زراعة القمح والشعير والزراعات الشتوية، مشيرا إلى أنه تم الاستفادة من الطمي المتراكم فى تجديد التربة بالمناطق الزراعية، وتم استغلال الطمي في زراعة نحو 40 ألف فدان من القمح والشعير في مناطق الحسنة ونخل والشيخ زويد، كما ساهم الطمي في التقليل من نحر السواحل عند وصول مياه السيول إلى البحر.



وأضاف المهندس شرف السيد خلف رئيس جمعية روافد الخير بالعريش، أن مياه السيول التي أخذت طريقها إلى البحر تحمل الطمي المشبع بالبروتينات الحيوانية وخيرات ومواد عضوية وهذا يبشر بمحصول متميز من أسماك السردين.



كما أن طمي السيول يعتبر سمادا طبيعيا صحيا، لذا فإنه يمكن استصلاح الأراضي الصحراوية خلاف ذلك دخول الطمي فى صناعات أخرى مثل الطوب والسيراميك والأسمنت.

