قتلهم وتناول جثثهم.. القبض على آكل لحوم البشر في روسيا

أعلنت السلطات الروسية عن انتهاء التحقيقات الأولية مع متهم بقتل 3 أشخاص من أجل أكل لحومهم.



وبحسب قناة "روسيا اليوم"، كشفت التحقيقات أن المتهم صاحب الـ51 عاما، قتل 3 أشخاص بواسطة سكين في الفترة ما بين مارس 2016، ومارس 2017، مضيفة أن المتهم قطع جثثهم وأكل أجزاء منها.



وأظهرت الفحوصات النفسية أنه لا يعاني من أية اضطرابات وأنه بكامل قواه العقلية، كما جاء في بيان التحقيق أنه قتل أيضا قططا وكلابا وطيورا صغيرة بهدف أكلها.



وتابعت القناة أن المتهم من أصحاب السوابق الإجرامية، وأنه حكم عليه بالسجن في وقت سابق أكثر من مرة، بما في ذلك لارتكابه جريمتي قتل.



ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة مقاطعة أرخانجيلسك.

