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رياضة

استعدادا لأمم إفريقيا.. غرفة عمليات في استاد القاهرة بتعاون وزاري لمواجهة الأزمات

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:42 ص
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استعداد مصر لاستضافة كأس بطولة الأمم الأفريقية، تحت 23 عاما ، والتي تنطلق فعاليتها الجمعة المقبلة، على أرض الفراعنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال وزير الرياضة في تصريحات إن كل الوزارات بما فيها الخارجية والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات والصحة والشباب والرياضة وبعدهم اللجنة المنظمة برئاسة عمرو الجنايني، يعملون على قدم وساق للخروج بالتنظيم الأمثل للبطولة.

وأشار إلى أن تم تشكيل غرفة عمليات للطوارئ باستاد القاهرة من خلال لجنة الاتصال الحكومي لمواجهة أي أزمات، على غرار ما حدث في أمم إفريقيا 2019 للكبار.
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