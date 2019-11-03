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رياضة

أمم إفريقيا .. الجماهير سلاح المنتخب الأولمبي في التأهل للأولمبياد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:59 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
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ريهام بكير
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استعداد مصر لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية، تحت 23 عاما ، والتي تنطلق فعاليتها الجمعة المقبلة، على أرض الفراعنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال وزير الرياضة:"هناك اشتراطات أمنية وتعليمات لدخول الجماهير لحضور البطولة الأفريقية سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، نراهن دائما على وعي الجماهير، التي ظهرت بشكل جيد في أمم أفريقيا 2019، وواثق في ظهورهم أفضل وأفضل في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة ودعم المنتخب الأولمبي لتحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل للأولمبياد.

وتابع: هدفنا وهدف الإعلام مناشدة الجماهير الحضور لأنها الأساس في نجاح البطولة ، بمؤازرة منتخبنا ، ودعم اللاعبين ومساندتهم ، فخوض المنافسة على أرضك ووسط شعبك ، له مفعول السحر على حماس اللاعبين ، ورهبة المنافس.

وأكمل تنظيم البطولة الأفريقية بالشكل الأمثل واجب وطني على الجميع، وستكون إمداد لأمم أفريقيا 2019، هدفنا اظهار صورة مصر بالشكل المشرف الذي يؤكد للعالم أن بلدنا قادرة على استضافة كافة الأحداث والبطولات الرياضية المختلفة.
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