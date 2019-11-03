الصحف الإماراتية: إطلاق مشروع لتصميم شعار الهوية الإعلامية بالإمارات.. قبول ملفات 5 مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة بالجزائر.. و3 سيناريوهات لتشكيل الحكومة اللبنانية

بن راشد يطلب رفع العلم في جميع أنحاء الإمارات

بن زايد: تصميم هوية إعلامية إماراتية سينقل تجربتها إلى العالم كله

الجزائر: قبول 5 ملفات من أصل 23 راغبا في الترشح في الانتخابات الرئاسية



تلبية لدعوة محمد بن راشد.. الإمارات ترفع العلم شامخًا اليوم 11 صباحًا

بن راشد وبن زايـد يطلقان مشروعًا لتصميم «هوية إعلامية» للـدولة

الجزائر: قبول ملفات خمسة مرشحين لخوض «الرئاسية»

وبين المرشحين أيضا عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني «إسلامي»، وعبد العزيز بلعيد الذي ناضل طوال مسيرته في حزب جبهة التحرير الحاكم، قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب «جبهة المستقبل» المقرب من السلطة.





وذكر شرفي أن 23 راغبا في الترشح قدموا ملفاتهم للسلطة، وليس 22 كما كانت أعلنت السلطة الوطنية قبل سبعة أيام عند غلق باب الترشح.

ثلاثة سيناريوهات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

ترامب: إجراءات العزل تضمن لـي «أغلبية غاضبة»



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على يوم العلم الإماراتي.وبحسب "البيان"، تحتفل دولة الإمارات اليوم، بيوم العلم، تزامنًا مع ذكرى تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الحكم في البلاد، واستجابة لدعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس، إلى توحيد رفع عَلَم دولة الإمارات، اليوم الساعة 11 صباحًا.وتشهد إمارات الدولة كافة بهذه المناسبة عدة فعاليات وأنشطة، احتفاءً بعلم الدولة، الذي يمثل رمزًا للوحدة والهُوية الوطنية والانتماء بين جميع أبناء الوطن.وأكدت فعاليات مجتمعية في الدولة أن الاحتفال بيوم العلم موعد سنوي لتعميق الانتماء للوطن، ويجسّد الوحدة الوطنية المتلاحمة بين القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي، مشيرين إلى أن الوطن هو أغلى ما يملكه الإنسان، ويجب على الجميع أن يعملوا بروح الفريق الواحد كي يبقى العَلَم عاليًا خفاقًا.وبحسب "الإمارات اليوم"، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن إطلاق مشروع وطني لابتكار وتصميم شعار يعكس الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، ويجسد مقومات شعبها التاريخية والثقافية والإنسانية والاقتصادية، ويترجم منظومتها القيمية، وينقل قصتها الملهمة إلى العالم، ويشارك تجربتها الاستثنائية كدولة لا سقف لطموحاتها وأحلامها وتطلعاتها مع كل شعوب الأرض.وقال بن راشد: «سنوجه الدعوة لـ49 مبدعًا إماراتيًا من فنانين وأدباء ومصممين من إمارات الدولة السبع، كي يشاركوا في تصميم هويتنا الإعلامية، لنروي قصة الوطن، ومسيرة البناء لشعوب العالم»، مضيفًا: «نسعى إلى ترسيخ صورة الوطن الجميلة في الذهنية العالمية، وتصميم الهوية الإعلامية هو خطوة جديدة في رحلة ترسيخ الوجود الإعلامي العالمي لدولة الإمارات».وتابع: «نهدف إلى تصميم علامة وهوية مرئية لدولة الإمارات تساعد قطاعاتنا كافة على استخدامها لنقل قصتنا إلى العالم في كل المجالات»، معتبرًا أنه «كلما كانت هويتنا الإعلامية قوية ومؤثرة، وتعكس قيمنا بصدق، استطعنا أن نحفز الملايين كي يستلهموا تجربتنا في مسيرتهم التنموية»، وختم صاحب السمو بالقول: «الإمارات أرض الفرص والأحلام، هذه قصتنا التي تستحق أن نرويها للعالم».من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد، «إن الإمارات تمثل تجربة نجاح مبدعة، ورحلة انتقال حضاري ملهمة، تتجاوز حدودها الجغرافية إلى العالمية، وتمثل مصدرًا للأمل، وحافزًا للشعوب والحكومات على الساحة الدولية»، موضحًا أن «تصميم هوية إعلامية إماراتية سينقل هذه التجربة إلى العالم كله، كونها نموذجًا للتقدم الإنساني، تتعلم من خبراته ودروسه المجتمعات المختلفة في طريقها نحو النهوض والتنمية».وأضاف: «نسعى من خلال تصميم وبناء الهوية الإعلامية للإمارات إلى تعزيز الصورة الإيجابية للدولة وشعبها وقصة نهوضها، التي تسابق العصر، وتختصر الزمن، في الوعي العالمي على المستويين الرسمي والشعبي».وأكد أن «تصميم هوية إعلامية وعلامة مميزة تمثلنا وتجسد قيمنا الحضارية، سيساعد على تعزيز مبادراتنا الوطنية كافة لخير الإنسان وسعادته وتقدمه»، منوهًا «بأن دولة الإمارات تقع في قلب الحراك العالمي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. وتصميم هوية تسويقية لها يعمق من تأثيرها وقوتها الناعمة في العالم».وبحسب "الخليج"، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن خمسة مرشحين استوفوا شروط الترشح للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر المقبل بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، فيما قررت نقابة القضاة أمس، الاستمرار في الإضراب، مطالبة وزارة العدل، بوقف ما وصفته ب«إجراء التدابير البوليسية» ضد القضاة.وعدد رئيس السلطة محمد شرفي أسماء المرشحين المقبولين وأبرزهم رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وعبد المجيد تبون المرشح الحر.كما تم قبول ملف عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة الأسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة.وبحسب "الخليج"، في وقت انكفأت فيه الحركة الاحتجاجية في الشوارع والساحات اللبنانية، تابع رئيس الجمهورية ميشال عون، اتصالاته لمعرفة الوضع على الأرض، مركزًا على عملية تشكيل الحكومة قبل الاستشارات النيابية الملزمة.وقالت الرئاسة اللبنانية، أمس، إن عون، يواصل اتصالاته لتيسير عملية تشكيل حكومة بديلة لحكومة تصريف الأعمال التي يتزعمها رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.وقال بيان للرئاسة، نشر على «تويتر»: «إن الرئيس عون، يجري الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لحل بعض العقد حتى يأتي التكليف طبيعيًا، ما يسهّل عملية التأليف».وأضاف: «إن التحديات أمام الحكومة العتيدة، تفرض مقاربة سريعة، لكن غير متسرّعة لعملية التكليف»، مشيرا إلى أن «موعد الاستشارات سيحدد قريبًا».وأكدت مصادر لبنانية، أن «الاستشارات ستكون غدًا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء، وهناك نية لدى القصر الجمهوري والرئيس عون، بإنهائها خلال يوم واحد».وبالنسبة لسيناريوهات التشكيل، أكدت المصادر المواكبة لعملية الاتصالات القائمة بين الفرقاء السياسيين أن «هناك 3 سيناريوهات يتم الحديث عنها وهي: إما حكومة سياسية وهي التي يرفضها الحريري أو حكومة تكنوقراط وهي حكومة يرفضها «حزب الله» أو حكومة تكنوسياسية مع استبعاد الأسماء النافرة». ولا تزال الاتصالات التي يجريها عون، مستمرة، ولفتت المصادر إلى أن الواضح أن التأليف والتكليف يسيران بشكل متساو، ولو جرى الاتفاق على نوع الحكومة أي أن تكون سياسية أو تكنوقراطية أو تكنوسياسية، لكان جرى تحديد موعد الاستشارات النيابية.وأوضحت أنه لو تم اتفاق على حكومة تكنوقراط، لكان أصبح واضحًا من سيكون رئيسها، مشيرة إلى أن تأخير موعد الاستشارات لا يشكل ثغرة، والأفضل التأخر في الدعوة إلى استشارات التكليف أيامًا على أن نكلف ويتأخر التأليف أشهرًا نظرًا إلى التجارب في تشكيل الحكومات السابقة.وعن شكل الحكومة، توقعت المصادر أن تكون مصغرة ولا يتجاوز عدد وزرائها ال24 وزيرًا، إلا أن العدد النهائي لم يتم الاتفاق حوله بعد.وبحسب "الخليج"، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع أن إجراءات عزله التي أطلقها الديمقراطيون ستجعله يحصل على «أغلبية غاضبة» في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، مطبقًا بذلك مبدأ الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع عن النفس.وأعلن ترامب أمام الآلاف من مناصريه المتحمسين في قاعة مكتظة في توبيلو بولاية ميسيسيبي المحافظة (جنوب شرق): «لم نحظ يومًا بهذا القدر من الدعم».وتفيد آخر استطلاعات الرأي بحصوله على دعم 40.9% من الأمريكيين، لكنه يعتبر أن من الضروري تحفيز النواة الصلبة في قاعدته الانتخابية لضمان فرص إعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.وقال إن «إجراءات العزل التي أطلقتها الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، هجوم على الديمقراطية نفسها». وأضاف: «لكنني أقول لكم إن الجمهوريين أقوياء وسينالون أغلبية غاضبة».وهذا التجمع الأول لترامب منذ أن صوت مجلس النواب، الخميس، لأول مرة على المضي في إجراءات عزله. ورد الجمعة، بأن الديمقراطيين سيكونون أول من يدفع الثمن في صناديق الاقتراع، بسبب خطوة اتخذت ضده يعتبرها «إهانة»، تحفز قاعدته الانتخابية «أكثر من أي وقت مضى». وأضاف أن الأمريكيين «يراقبون ويرون إلى أي درجة هذا الإجراء ظالم»، مؤكدًا أن سلوكه كان «مثاليًا» في القضية الأوكرانية التي هي وراء الفضيحة.وسخر ترامب من بيتو أورورك، بعد ساعات من انسحاب عضو مجلس النواب السابق فجأة من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة. وقال: «بيتو ذلك الوغد المسكين.. الرجل البائس المثير للشفقة». وقال إن بايدن «سيسقط مثلما يسقط الحجر».من جانب آخر، اختار الرئيس الأمريكي قائمًا جديدًا بأعمال وزير الأمن الداخلي الذي سيصبح أحدث شخص يشرف على سياسات الهجرة المتشددة التي تنتهجها إدارة ترامب.وذكرت المصادر أن تشاد وولف سيتولى وزارة الأمن الداخلي كقائم بأعمال الوزير، عندما يغادر القائم الحالي بأعمال الوزير كيفن ماكلينان منصبه في 11 نوفمبر الجاري.