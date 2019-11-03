Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 3 - 11 - 2019 في مصر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
أسعار الخضروات
أسعار الخضروات
Advertisements
قسم التوك شو
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الأحد 3 – 11- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم: 5 جنيهات
الباذنجان: الرومي: 3 جنيهات
الباذنجان العروس: 3.5 جنيه
الباذنجان الأبيض: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
فلفل رومي: 5 جنيهات
فلفل رومي ألوان: 10 جنيهات
خيار: 4 جنيهات
جزر: 5.5 جنيه
فاصوليا: 14 جنيها
كوسة: 5 جنيهات
بصل: 4.5 جنيه
ليمون: 13 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رومان: 6 جنيهات
جوافة: 7 جنيهات
عنب بناتي أصفر: 8 جنيهات
عنب بناتي أحمر: 9 جنيهات
مانجو زبدة: 13 جنيها
عنب بناتي أحمر: 6 جنيهات
مانجو بلدي: 10 جنيهات
تفاح مصري 10 جنيهات
تفاح أمريكي: 20 جنيها
كانتلوب: 5 جنيهات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 3 - 10 - 2019 في مصر

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12 - 10 - 2019 في مصر

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 في مصر

الخيار بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 في مصر

الطماطم بـ 3.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 19 - 10 - 2019 في مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 20 - 10 - 2019 في مصر

ترشيحاتنا

عاشور الأدهم: الحكم سعيد حمزة رفض نزول طبيب سيراميكا لإنقاذ لاعب من الموت

حلا شيحة تكشف حقيقة تركها لأولادها في كندا... فيديو

أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد

سمية الخشاب تكشف تفاصيل الحكم القضائي بحبسها 3 سنوات .. فيديو

يوضع في الأركان .. نبات شهير يمنع الحشرات من دخول المنزل

التفاصيل الكاملة لأزمة أسما شريف منير بسبب إساءتها لـ الشيخ الشعراوي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة السياحة تنعش مرسى علم.. استقبال وفود سياحية من النمسا وإيطاليا بالورود والحلوى

نيسان وهيونداى فى المقدمة.. أكثر 10 شركات سيارات مبيعًا في مصر خلال 2019

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة