أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 3 - 11 -2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد ، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار اليوم الاحد 3 - 11 -2019 بيع 16.20 جنيه، وشراء 16.10 جنيه.



سعر اليورو



سجل سعر اليورو، اليوم الاحد 3- 11 -2019 بيع 18.08 جنيه، وشراء 17.90 جنيه.



سعر الجنيه الإسترليني



سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاحد 3 -11 -2019 بيع 20.97 جنيه، وشراء 20.73 جنيه.



سعر الدينار الكويتي



سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم الاحد 3- 11 -2019 بيع 53.38 جنيه، للشراء 52.79 جنيه.



سعر الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي، اليوم الاحد 3- 11 -2019 بيع 4.31 جنيه، وشراء 4.28 جنيه.

