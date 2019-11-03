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توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 3 - 11 -2019.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد ، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار اليوم الاحد 3 - 11 -2019 بيع 16.20 جنيه، وشراء 16.10 جنيه.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو، اليوم الاحد 3- 11 -2019 بيع 18.08 جنيه، وشراء 17.90 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاحد 3 -11 -2019 بيع 20.97 جنيه، وشراء 20.73 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم الاحد 3- 11 -2019 بيع 53.38 جنيه، للشراء 52.79 جنيه.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي، اليوم الاحد 3- 11 -2019 بيع 4.31 جنيه، وشراء 4.28 جنيه.
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