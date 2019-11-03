إعلان أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد طلاب الجامعات .. اليوم

تعلن الجامعات المصرية اليوم الأحد، الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي بسحب استمارات الترشح.



ومن المقرر أن يتم غدا، الاثنين،تلقي الفحص والطعون، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 5 فبراير الجاري، بينما تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر.



وتنطلق انتخابات الجولة الأولي يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري بالكليات والفرز حيث يتم إعلان النتائج من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء، وانتخابات الإعادة في اليوم التالي، بينما انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ونائبه على مستوى الجامعة يوم 14 نوفمبر، وانتخاب رئيس الاتحاد يوم 13 نوفمبر

