Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلان أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد طلاب الجامعات .. اليوم

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:45 ص
انتخابات اتحاد الطلاب
انتخابات اتحاد الطلاب
Advertisements
ياسمين سامي
تعلن الجامعات المصرية اليوم الأحد، الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي بسحب استمارات الترشح.

ومن المقرر أن يتم غدا، الاثنين،تلقي الفحص والطعون، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 5 فبراير الجاري، بينما تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر.

وتنطلق انتخابات الجولة الأولي يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري بالكليات والفرز حيث يتم إعلان النتائج من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء، وانتخابات الإعادة في اليوم التالي، بينما انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ونائبه على مستوى الجامعة يوم 14 نوفمبر، وانتخاب رئيس الاتحاد يوم 13 نوفمبر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوات وشروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

اليوم .. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية الأربعاء المقبل.. التعليم العالي تعلن الشروط وجداول الترشح.. وعين شمس تشكل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات

التعليم العالي: دور الاتحادات الطلابية ممارسة الأنشطة المهمة للقضايا الوطنية

قبل انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية غدا.. جامعتا القاهرة وعين شمس تستعدان بتشكيل لجان مشرفة.. والتعليم العالي: دورها ممارسة الأنشطة المهمة للقضايا الوطنية

قبل انطلاقها غدا.. تعرف على كيفية الترشح لانتخابات الاتحادات الطلاب

ترشيحاتنا

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب بـ 12 كلمة حرص عليها الرسول

فيديوجراف| ما نوع سيارة حمو بيكا باهظة السعر

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها

من المدارس حتى الأولمبياد .. الترايثلون ما بين سيطرة مصرية دوليا ومشروع قومي رياضي

الجماهير كلمة السر .. كيفية حجز تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 سنة

أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة

الياباني يكسب.. أفضل 10 سيارات اعتمادية لعام 2019 .. شاهد

حاصرته العشوائيات.. إطلاق أكبر مشروع ترميم لإعادة قصر محمد علي الأثري في شبرا