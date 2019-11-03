Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 -11- 2019 .. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:15 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
Advertisements
قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد، 3- 11 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاحد، 3 - 11 – 2019 على النحو التالي:

عيار 24: 763 جنيها
عيار 21: 668 جنيها
عيار 18: 573 جنيها
الجنيه الذهب: 5344 جنيهًا

وشهدت أسعار الذهب في محافظات مصر تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة وزن الحلي وسبائك الذهب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 -9- 2019 .. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 -9- 2019.. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 -9- 2019 .. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 -10- 2019 .. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 -10- 2019.. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13 -10- 2019

ترشيحاتنا

حاصرته العشوائيات.. إطلاق أكبر مشروع ترميم لإعادة قصر محمد علي الأثري في شبرا

التفاصيل الكاملة لأزمة أسما شريف منير بسبب إساءتها لـ الشيخ الشعراوي.. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 -11- 2019 .. فيديو

حلا شيحة تكشف حقيقة تركها لأولادها في كندا... فيديو

سمية الخشاب تفجر مفاجأة حول قضية حبسها 3 سنوات.. شاهد

ثمرة لها 10 فوائد .. أبرزها طرد الحشرات من المنزل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة السياحة تنعش مرسى علم.. استقبال وفود سياحية من النمسا وإيطاليا بالورود والحلوى

نيسان وهيونداى فى المقدمة.. أكثر 10 شركات سيارات مبيعًا في مصر خلال 2019

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة