أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 -11- 2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد، 3- 11 - 2019.



وجاءت أسعار الذهب اليوم الاحد، 3 - 11 – 2019 على النحو التالي:



عيار 24: 763 جنيها

عيار 21: 668 جنيها

عيار 18: 573 جنيها

الجنيه الذهب: 5344 جنيهًا



وشهدت أسعار الذهب في محافظات مصر تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.



ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة وزن الحلي وسبائك الذهب

