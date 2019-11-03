بوابة وظائف التربية والتعليم: جار مراجعة مستندات المتقدمين بدقة

أعلنت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أن جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالمتقدمين الذين سجلوا بياناتهم على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم حاليا قيد المراجعة والتحقق.





وقالت وزارة التربية والتعليم: إنه تتم مراجعة كل مستند رفعه المتقدم بدقة تامة للتأكد من صحته.





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن أعداد المتقدمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم "مهولة" وبالتالي فمرحلة مراجعة المستندات قد تستغرق بعض الوقت لضمان الدقة اللازمة.





وأكدت الوزارة أن البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم متاحة لجميع الراغبين فى تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.



