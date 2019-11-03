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تعليم

بوابة وظائف التربية والتعليم: جار مراجعة مستندات المتقدمين بدقة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
وظائف التربية والتعليم
وظائف التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
أعلنت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أن جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالمتقدمين الذين سجلوا بياناتهم على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم حاليا قيد المراجعة والتحقق. 

وقالت وزارة التربية والتعليم: إنه تتم مراجعة كل مستند رفعه المتقدم بدقة تامة للتأكد من صحته.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن أعداد المتقدمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم "مهولة" وبالتالي فمرحلة مراجعة المستندات قد تستغرق بعض الوقت لضمان الدقة اللازمة.

وأكدت الوزارة أن البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم متاحة لجميع الراغبين فى تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.
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