دعت رئيسة مجلس مقاطعة فينمارك بالنرويج، راجنهيلد فاسويك إلى ضرورة رفع العقوبات عن روسيا؛ وذلك خلال مؤتمر عُقد مع روسيا في النرويج، على مدار يومين، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتحرير فينمارك.





وقالت فاسويك: " نحن نعرف الروس ونتعاون معهم ونتاجر معهم. بالطبع، يبدو غريبًا وغير طبيعي بالنسبة لنا أن نفرض عقوبات على من نعتبرهم جيرانًا جيدين"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن موقع "iFinnmark".





وأكدت رئيسة مجلس المقاطعة أن جميع مناطق النرويج تتبع موقف أوسلو، رغم أنها قد تعتبر العقوبات عديمة الفائدة.





وفي الوقت نفسه، أكدت السياسية أن القيود المفروضة على روسيا قد أثرت على الأعمال في النرويج بشكل سيء، وعلى العكس من ذلك، بدأت موسكو في تطوير صناعتها. أي أن العقوبات عززت الاقتصاد الروسي فقط.





ولفتت فاسويك الانتباه إلى أنه بعد فرض القيود، بدأت الولايات المتحدة نفسها في التجارة مع روسيا أكثر،لذلك، من الضروري التفكير فيما إذا كانت هذه القيود تفيد.





وأضافت السياسية أن سكان شمال النرويج مع حسن الجوار مع الجانب الروسي والعمل الناجح مع "الجار".



