Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لهذا السبب.. النرويج تدعو لـ رفع العقوبات عن روسيا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:06 ص
الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
دعت رئيسة مجلس مقاطعة فينمارك بالنرويج، راجنهيلد فاسويك إلى ضرورة رفع العقوبات عن روسيا؛ وذلك خلال مؤتمر عُقد مع روسيا في النرويج، على مدار يومين، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتحرير فينمارك.

وقالت فاسويك: " نحن نعرف الروس ونتعاون معهم ونتاجر معهم. بالطبع، يبدو غريبًا وغير طبيعي بالنسبة لنا أن نفرض عقوبات على من نعتبرهم جيرانًا جيدين"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن موقع "iFinnmark".

وأكدت رئيسة مجلس المقاطعة أن جميع مناطق النرويج تتبع موقف أوسلو، رغم أنها قد تعتبر العقوبات عديمة الفائدة.

وفي الوقت نفسه، أكدت السياسية أن القيود المفروضة على روسيا قد أثرت على الأعمال في النرويج بشكل سيء، وعلى العكس من ذلك، بدأت موسكو في تطوير صناعتها. أي أن العقوبات عززت الاقتصاد الروسي فقط.

ولفتت فاسويك الانتباه إلى أنه بعد فرض القيود، بدأت الولايات المتحدة نفسها في التجارة مع روسيا أكثر،لذلك، من الضروري التفكير فيما إذا كانت هذه القيود تفيد.

وأضافت السياسية أن سكان شمال النرويج مع حسن الجوار مع الجانب الروسي والعمل الناجح مع "الجار".

وقد تعرضت السياسية لموجة شديدة من الانتقادات بعد تصريحاتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد حكم حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تهاجم أحمد سعد: انسان مش طبيعي وأقدر أسجنه.. فيديو

حلا شيحة تكشف حقيقة تركها لأولادها في كندا... فيديو

سمية الخشاب تكشف تفاصيل الحكم القضائي بحبسها 3 سنوات .. فيديو

أكثر الأبراج حظاً.. أسرار وتوقعات برجك تكشفها منى أحمد

فيديوجراف| ما نوع سيارة حمو بيكا باهظة السعر

يخرج عن صمته .. صالح جمعة يكشف حقيقة رحيله عن النادي الأهلي .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة السياحة تنعش مرسى علم.. استقبال وفود سياحية من النمسا وإيطاليا بالورود والحلوى

نيسان وهيونداى فى المقدمة.. أكثر 10 شركات سيارات مبيعًا في مصر خلال 2019

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة