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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3/11/2019.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:11 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
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قسم التوك شو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم الأحد 3/11/2019 وأن يسود طقس معتدل على الدلتا والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، ونستعرض فيما يلى بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة اليوم الأحد 3/11/2019 في المحافظات والمدن الرئيسية.

درجات الحرارة

وفيما يلى نستعرض بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة اليوم فى القاهرة والمحافظات:

واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد، على النحو التالى:

بيان درجات الحرارة اليوم


القاهرة 27

الإسكندرية 25

مطروح 26

بورسعيد 25

دمياط 25

المنصورة 25

سانت كاترين 22

الإسماعيلية 27

السويس 26

العريش 25

رفح 24

شرم الشيخ 29

الغردقة 31

الفيوم 28


أسيوط 28

سوهاج 28

قنا 29

المنيا 27

الأقصر 30

الوادى الجديد 31

اسوان 31

حلايب 37

شلاتين 30

ابو رماد 31

رأس حدبة 27

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