جريمة بشعة في بريطانيا.. مختل عقليا يغتصب فتاة ويقطع جسدها

استيقظت أسرة فتاة على خبر سئ للغاية، فقد أخبرتهم الشرطة البريطانية أن ابنتهم المختفية منذ 10 أيام عثرت عليها قوات الشرطة ولكن لم تجد الجسد كاملا.



صدم أهل الفتاة نعومي من ذلك الخبر، حيث أخبرتهم الشرطة التي كانت تمتلك مواصفات إبنتهم، أنهم عثروا عليها مدفونة في حديقة بالقرب من المنزل و لكن لم يجدوا الجسد كاملا في البداية، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" .



عثرت الشرطة في البداية على ذراعي الفتاة ، و من ثم كثفت القوات البحث في المكان وجدت باقي جسد الفتاة في أنحاء متفرقة ، و تعرفوا عليها من خلال تحليل DNA .



قامت الشرطة بتحرياتها، وألقت القبض على القاتل في النهاية وتبين أنه اغتصبها وعندما حاولت فضحه قتلها، فلم يجد طريقة للتخلص من جثتها إلا عن طريق تقطيعها ووضع كل جزء في مكان.