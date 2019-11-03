Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جريمة بشعة في بريطانيا.. مختل عقليا يغتصب فتاة ويقطع جسدها

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
استيقظت أسرة فتاة على خبر سئ للغاية، فقد أخبرتهم الشرطة البريطانية أن ابنتهم المختفية منذ 10 أيام عثرت عليها قوات الشرطة ولكن لم تجد الجسد كاملا.

صدم أهل الفتاة نعومي من ذلك الخبر، حيث أخبرتهم الشرطة التي كانت تمتلك مواصفات إبنتهم، أنهم عثروا عليها مدفونة في حديقة بالقرب من المنزل و لكن لم يجدوا الجسد كاملا في البداية، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" .

عثرت الشرطة في البداية على ذراعي الفتاة ، و من ثم كثفت القوات البحث في المكان وجدت باقي جسد الفتاة في أنحاء متفرقة ، و تعرفوا عليها من خلال تحليل DNA .

قامت الشرطة بتحرياتها، وألقت القبض على القاتل في النهاية وتبين أنه اغتصبها وعندما حاولت فضحه قتلها، فلم يجد طريقة للتخلص من جثتها إلا عن طريق تقطيعها ووضع كل جزء في مكان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل فتاة العياط

استدرجها عبر واتساب.. الشرطة تقبض على متهم باغتصاب قاصر قبل هروبه

تجديد حبس صديقي المجني عليه في قضية فتاة العياط 45 يومًا

ابويا وعمامى فضوا بكارتى و اغتصبونى.. فتاة كرداسة تروى تفاصيل مأساة هتك عرضها

فتاة كرداسة تروي مأساة هتك عرضها على يد والدها.. 270 يوما كانت الفتاة القاصر تقضي ليلتها عارية.. لحظات مؤلمة عاشتها سارة تحت مسمى الشرف

اتفقت مع حبيبها السابق على الزواج.. روسية تقتل شقيقتها بـ 190 طعنة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها

مش واخد بالي.. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها

بعد قبول الوديعة.. ما حكم رد الأمانة ناقصة

أكثر الأبراج حظاً.. أسرار وتوقعات برجك تكشفها منى أحمد

سمية الخشاب تفجر مفاجأة حول قضية حبسها 3 سنوات.. شاهد

Advertisements

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة

من أمن العقاب أساء الأدب.. تصريحات نارية لنجم الأهلي ضد رئيس الزمالك .. فيديو

السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في برج العرب

كلمتان تجلبان لك الرزق صباحًا.. تعرف عليهما

أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

أخبار الفن .. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب.. حلا شيحة تكشف سر خلعها للنقاب والحجاب .. وأسما شريف منير تبكى على الهواء

نظف جسمك واطرد السموم وانقص وزنك.. بتناول كوب من هذا الخليط

أخبار الرياضة ليلا .. كهربا صانع الأزمات.. نجم الأهلي لـ رئيس الزمالك: من أمن العقاب أساء الأدب

كهربا صانع للأزمات .. تعليق صادم لعضو لجنة الكرة السابق بالأهلي ..فيديو

فى حالة فقد عقد البيع أو الإيجار.. تعرف على الطرق البديلة لتثبت حقك

أكثر الأبراج حظاً.. أسرار وتوقعات برجك تكشفها منى أحمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيسكر تطلق اسم Ocean على سيارتها الـSUV الكهربائية.. صور

بعد إصابة محمد منير .. 5 أعراض لـ الانزلاق الغضروفي

طمي السيول بشمال سيناء.. خير وفير ينتظره الأهالي ومادة خصبة لزراعة الأراضي الصحراوية