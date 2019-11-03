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محافظات

لإيواء الأسر الأكثر احتياجا.. 8 ملايين جنيه لبناء عمارة لهم بفارسكور دمياط

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:10 ص
8 مليون جنيه لبناء
8 مليون جنيه لبناء عمارة لهم بفارسكور دمياط
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زينب الزغبي
استجابة لمطالب أهالى عمارات الإسكان الاجتماعى الشيخ عبدلله بفارسكور بمحافظة دمياط والذين يعانون من إزالة عمارتين منذ أكثر من عام من قبل مجلس مدينة فارسكور نظرا لأن العمارتين قد صدر لهما قرار إزالة.

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تخصيص 8 ملايين جنيه لبناء عمارة جديدة في مساكن "الشيخ عبدلله في مدينة فارسكور دعمًا لإيواء الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة، بحسب الخطة المقررة لكل مدينة.

كان قد شهدت مساكن الشيخ عبد الله بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، قبل عام انهيار أجزاء من إحدى العمارات السكنية، وأوشكت عمارتان على الانهيار تماما.

وتوجه مسئولو الوحدة المحلية إلى موقع البلاغ وجرى غلق الشارع وإخلاء المبنى من السكان، ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لفحص المبنى.

فعلى مدار العام الماضي يعانى سكان العمارتين بعد إزالتهما من عدم وجود مأوى لهم مع وعد من المسؤولين بتوفير سكن بديل لهم في وحدات الإسكان الاجتماعى بفارسكور، ومنذ ذلك التاريخ ولم يحدث شيء حيث أن أغلب الأهالى قاموا باستئجار شقق سكنية للعيش بها لحين التخصص بوحدات سكنية لهم والبعض الآخر مكث عند الأقارب والأهل.

لم يجد السكان حلا لأزمتهم مع التشرد وعدم توفير سكن بديل لهم سوى التوجه إلى مبنى ديوان عام محافظة دمياط، للقاء الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لعرض مشكلاتهم ومطالبتها بتفيذ وعدها الذى مر عليه ما يقرب من أربعة أشهر، بتوفير سكن بديل لهم.

وبعد مرور أكثر من عام تم الاستجابة لمطالبهم واعتماد 8 ملايين جنيه لبناء عمارة سكنية لهم.
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