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مرأة

حنفطر إيه النهاردة .. أومليت البيض والبطاطس بطريقة مبتكرة ومذاق لن تصدقيه

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:41 ص
جنفطر ايه
جنفطر ايه
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لمياء الياسين
حنفطر أيه ؟ تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة وأنه وفقا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هى الأهم وإغفالها يصيب الكثيرون بالسمنة وفقدان الطاقة إليك قائمة بوجبة إفطار صحية ومتوازنة.

أومليت البيض بالجبن من مطبخ الشيف نورا السادات

مقادير عمل أومليت البيض

طماطم مفرومة
فلفل أخضر مفروم
جبنة مشكلة
زبدة
بصل مفروم
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير أومليت البيض :

* في طاسة على النار يوضع البيض مع المكونات السابقة بعد مزجهم جيدا ويقلبوا.
* يضاف الملح والفلفل ويتم تقليب الأومليت اعلى الجانبين إلى أن يأخذ اللون الذهبى .
* يقدم ساخنًا

وصفة سلاطة الجبن

المكونات لتحضير وصفة سلاطة الجبن

خس
+ جبنة شيدر مبشورة
+ جبنة بارميزان مبشورة
+ سلامي مدخن
+ مستردة
+ زيت زيتون

الطريقة لتحضير الجبن الشيدر والبارميزان:

فى بوله كبيرة قومي بتقطيع الخس شرائح وضيفي إليه كل من الجبن المبشور و السلامى ثم ضيفى له زيت الزيتون والمستردة وملعقة العسل واخفقي جيدًا ثم اسكبي الخليط على كل من الجبن والخس.

وصفة البطاطس البانيه

مكونات بطاطس بانيه :
نصف كيلو بطاطس
كوب دقيق
بيضتان
ملعقتان زبدة
2 كوب بقسماط مطحون
ملح وفلفل أسود
نصف كوب زبادي

طريقة عمل بطاطس بانيه :
- اسلقي البطاطس وضيفي لها رشة ملح و اهرسي البطاطس في وعاء بعد سلقها .
- اخلطي البيض مع الملح و الفلفل الأسود وقلبيه.
- ضيفي الزبدة و الزبادي على البطاطس واخلطيهم معا.
شكلي البطاطس على شكل أقراص ثم ضعيها فى البقسماط والبيض واقليها.
حنفطر إيه النهاردة .. أومليت البيض والبطاطس بطريقة مبتكرة ومذاق لن تصدقيه
حنفطر إيه النهاردة .. أومليت البيض والبطاطس بطريقة مبتكرة ومذاق لن تصدقيه
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