لا كويتيين داعشيون.. وقرار تاريخي بشأن أرامكو.. الأبرز في صحف الكويت

أمير الكويت: نهضة الإمارات محل اعتزاز الجميع

رئيسة سنغافورة تصل إلى الكويت.. اليوم

قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها

تنسيق محلي ودولي لمواجهة مخاطر التنظيم.. لا يوجد كويتيون يقاتلون مع «داعش»

هيئة سوق المال السعودية توافق على طلب «أرامكو» طرح أسهمها

إيران: العقوبات الأمريكية.. مؤشر ضعف

الجزائر.. إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

ترمب يوجه الدعوة لرئيس أوكرانيا لزيارة البيت الأبيض

ترامب: وسائل الإعلام تعامل الكلب «كونان» أفضل مني!





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.فقد سلطت صحيفة الوطن الضوء على إعلان هيئة قناة السويس في مصر، الجمعة الماضية، أن إيرادات القناة بلغت مستوى قياسيًا، مسجلة 515 مليون دولار، في أكتوبر.وقناة السويس هي أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للحكومة المصرية.وقالت الهيئة، في بيان، إنّ حركة الملاحة بالقناة، خلال شهر أكتوبر 2019، شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 133 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 8%.محليا، سلطت صحيفة الراي الضوء على زيارة رسمية تجريها الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد الرسمي المرافق لها، اليوم الأحد، للبلاد تجري فخامتها خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وقد نقلت صحيفة القبس عن مصادر لها تأكيدها أن الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في البلاد، بينها وزارات الداخلية والخارجية والأوقاف، تنسق فيما بينها لمواجهة أي مخاطر أو نشاط إرهابي ورصد أي خلايا نائمة بعد تعيين قائد جديد لتنظيم «داعش» الإرهابي مؤخرا. وقالت المصادر لـ القبس إن هذا التحرك ضمن إستراتيجية البلاد لمكافحة التطرف والإرهاب، منوهة بوجود حرص على التناغم بين كل الجهات بعيدا عن أي تضاد والعمل كفريق واحد.أفادت صحيفة الوطن بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد بعث برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم مشيدا بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من إنجازات حضارية بارزة ومن نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات والتي هي محل اعتزاز الجميع ومتمنيا له موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة القبس الالكتروني على إعلان هيئة السوق المالية السعودية موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.أبرزت صحيفة الوطن تأكيد الكويت مجددا موقفها الثابت والمبدئي تجاه ضرورة صون احترام حقوق الإنسان والتأكيد على شموليتها وعالميتها.جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة ناصر المجروب امس الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (تقرير مجلس حقوق الانسان).وقال المجروب "ان دستور الكويت ترجم ذلك من خلال مواده التي تتيح العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والدينية لكافة المواطنين دون تمييز كالحق في التعليم والملكية والرأي والعمل وحرية ممارسة الشعائر الدينية".وقالت صحيفة الأنباء إن الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن العراقية الأخرى تواصلت امس لليوم التاسع على التوالي، حيث أصيب نحو 120 شخصا حينما اقدم محتجون على إغلاق الطرق المؤدية الى ميناء (أم قصر) في محافظة البصرة ومنع حركة الشاحنات منه وإليه، بينما حذر الجيش من سعي بعض الجهات إلى نشر الفوضى وإثارة الفتنة وإحداث صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين.وفي سياق المتصل، ذكرت صحيفة القبس أن نقابة المعلمين في العراق أعلنت أمس السبت، عن تمديد الإضراب حتى الخميس المقبل، حسب ما ذكرت «العربية نت». وحملت النقابة، الرئاسات الثلاثة مسؤولية سقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات. من جهته هددت أمانة مجلس الوزراء العراقي بإجراءات ضد إدارات المدارس التي تواصل الإضرابوأشارت صحيفة الوطن إلى إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر عن قبول ملفات 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحافي، أمس السبت، إن 5 مترشحين استوفوا كامل شروط الترشح القانونية للانتخابات الرئاسية، وإنه تم رفض ملفات 18 راغبا في الترشح.ذكرت صحيفة الوطن أن إيران وصفت أمس السبت العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بأنها مؤشر على "ضعفهم وفشلهم" في العمل الدبلوماسي داعية في الوقت نفسه الولايات المتحدة إلى العودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه العام الماضي.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في بيان "للأسف الجهاز الدبلوماسي الأمريكي عاجز عن القيام بمبادرات وحلول دبلوماسية معقولة ويعتمد فقط على القوة والإرهاب الاقتصادي".وقالت صحيفة الجريدة إن المسؤولين الإيرانيين بدأوا يدرسون بجدية فرضية انتقال الاحتجاجات التي تعصف بلبنان والعراق إلى بلادهم، وخصوصًا مع وصول الأوضاع المعيشية إلى ذروة انحدارها، تأثرًا بالعقوبات الأميركية.وبينما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن المسؤولين الإيرانيين فوجئوا بأن نفوذهم في المنطقة ينهار بسرعة، مع اعتقادهم أن التظاهرات في لبنان والعراق تشكل تهديدًا وجوديًا للنظام الإسلامي، أكد مصدر رفيع المستوى في مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن الأخير أعاد منذ أسبوعين عمل جهاز استخبارات الحرس الثوري داخل البلاد وخارجها، بسبب فشل الاستخبارات الإيرانية في رصد ما جرى بالعراق ولبنان.دوليا، أفادت صحيفة الراي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال إنه يود أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى البيت الأبيض وتوقع قبول الزعيم الأوكراني مثل هذه الدعوة .وقال ترمب للصحفيين خارج البيت الأبيض قبل توجهه إلى نيويورك "أقول بالتأكيد إننى أوجه دعوة له."أحب أن يأتى إلى البيت الأبيض إذا كان يحب ذلك وأعتقد إنه يحب أن يأتي".وقد اشارت صحيفة الأنباء إلى مقارنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه أمس بالكلب «كونان» الذي شارك في تصفية زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، موضحا أن الكلب يتلقى معاملة أفضل منه في وسائل الإعلام الأميركية.وأعاد ترامب نشر صورة مركبة له وهو يقلد «كونان» وساما.وقالت صحيفة الوطن أن زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب البوسنة والهرسك، االيوم الأحد.وقال المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل: " إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض".أشارت صحيفة الجريدة إلى دعوات أطلقها 50 شخصية فرنسية للتظاهر في العاصمة الفرنسية باريس ، يوم 10 نوفمبر الجاري، للتضامن مع الإسلام ووقف ما يسمى بـ «الإسلاموفوبيا»، وجاءت هذه الدعوات بعد الهجوم على مسجد بفرنسا وتوترات جديدة حول الحجاب.ووفقًا لصحيفة ليبراسيون الفرنسية، قال القائمون على التظاهرة، «على مدار سنوات، يتم إلقاء كرامة المسلمين والمسلمات فى الأرض، ولقد أصبحت منصات الإعلام مكانًا للانتقام من قبل الجماعات العنصرية التي تشغل الآن المجال السياسي والإعلام الفرنسي».