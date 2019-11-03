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أخبار العالم

الأولى في العالم .. الصين تطلق أكبر شبكة للإنترنت

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:04 ص
صدى البلد
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محمد علي
أعلنت 3 شركات اتصالات حكومية في الصين عن إطلاق خدمات الجيل الخامس من الاتصالات في العديد من أنحاء البلاد، ما يعني تشغيل إحدى أكبر شبكات 5G في العالم، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

وتبعا لمواقع مهتمة بشؤون التقنية، فإن الخدمات التجارية لشبكات الجيل الخامس 5G، أتيحت مؤخرا في 50 مدينة صينية، بما فيها بكين وشانجهاي وقوانجتشو وشنتشن وعدد من المدن الكبرى في البلاد.

كما جرى تفعيل نحو 12 ألف محطة مخصصة لدعم شبكات 5G في شنجهاي، لتغطي هذه الشبكات معظم مناطق المدينة، وينتظر أن تفعل الصين 130 ألف محطة أخرى مع نهاية العام الجاري.

وتقدم شركات تشاينا موبايل، تشاينا تليكوم، تشاينا يونيكوم، خدمات 5G مقابل 128 يوانا (نحو 18 دولارا)، وتمنحهم 30 جيجابايت من البيانات لكل خط.

وكانت دول أخرى كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد أطلقت شبكات 5G هذا العام، لكن شبكة الصين التجارية لهذا النوع من الاتصالات تعتبر الأكبر حاليًا.

ويتوقع المحللون أن يصل عدد مستخدمي شبكات 5G في الصين إلى 110 ملايين مستخدم بحلول عام 2020.

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