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رياضة

رحلات سفاري للاعبي الأهلي في دبي.. والفريق يتدرب في القصيص غدا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:04 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، على منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد خلال معسكرهم في مدينة دبي الإماراتية، لكسر ملل التدريبات والسماح لمن يرغب بالقيام ببعض الجولات السياحية في المدينة.

كما قامت الشركة الراعية للمعسكر بالتحضير لبعض رحلات "السفاري" في صحراء دبي والتي تروج بشدة خلال هذا الفترة من العام في ظل اعتدال الجو وتحسنه بشكل ملحوظ عن باقي العام، وغالبا تستمر هذه الرحلات لمدة ساعات قليلة وتنتهي بعد غروب الشمس مباشرة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا على الملاعب الفرعية لنادي شباب الأهلي الإماراتي في فرع القصيص ، وهو نفس الملعب الذي خاض عليه الأهلي تدريباته اليومين الماضيين، حيث يملك النادي الأهلي الإماراتي ثلاثة ملاعب رئيسية في دبي بعد دمجه مع ناديي الشباب ودبي، وتحول أسمه إلى أهلي شباب دبي.
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