التربية والتعليم تكشف شروط قبول الأطفال بمدارس التنمية.. فيديو

قالت الدكتور هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، إن هناك اهتماما بملف التعليم وتحديدا رياض أطفال، مضيفة أنه خلال عامي «2017 و2018 » تم إنشاء أكثر من 56 قاعة والعام التالي 94 قاعة والعام الحالى 50 قاعة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية له فى برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "DMC" أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة نابع من اهتمام القيادات السياسية بإطلاق 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة بتوجهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والكتاب الدورى عام 2013 أعطى إتاحة كبيرة جدا لأولادنا.



ونوهت إلى أن سن القبول فى مدارس التنمية الفكرية كان من سن 6 سنوات ثم بدأنا فى قبول 4 سنوات لفتح قاعات لرياض الأطفال بمدارس التربية الخاصة.



وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة إلى أنه كان يشترط فى التربية الفكرية نسبة ذكاء 50 درجة وانخفضت نسبة الذكاء 36 درجة لكى يتم استيعاب أكبر قدر ممكن من الأطفال المحتاجة إلى هذه الخدمة.



وأكدت أن هناك استحداث طرق تعليم جديدة وتأهيل من المعلمين في التعليم العام والفنى لتدريب أكثر من 70 ألف مدرس لمعرفة التوحد والشلل الدماغي وضعف سمع وكف بصره وضعف بصر وغيرها.

