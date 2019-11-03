مكاسب خيالية .. أرامكو تعلن عن قيمة أرباح المساهمين

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن نيّتها إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول"، معبرة بذلك عن قيم لأعلى طرح لأسهم أكبر شركة في العالم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.



وقالت الشركة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.



وأكدت أنها تضمن توزيعات أرباح سنوية على مساهميها لا تقل عن 75 مليار دولار حتى 2024.



وتعتزم الشركة القيام بطرحٍ كبير للاكتتاب بقيمة تريد الشركة أن تكون بنحو تريليوني دولار أمريكي.



ويظهر إن الشركة بطرحها وإعلانها عن نسب الأرباح التاريخي، قد يكون أكبر جاذب للمستثمرين من العالم.

