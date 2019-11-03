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محافظات

قومي المرأة بالشرقية: استخراج 200 بطاقة رقم قومي بالمجان بقرية غزالة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
استخراج 200 بطاقة
استخراج 200 بطاقة رقم قومي بالمجان بقرية غزالة
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محمد الطحاوي
أعلنت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن المجلس قام باستخراج 200 بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات ورفع الغرامات عن المتأخرات منهن بقرية غزالة بمركز الزقازيق وذلك بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالزقازيق، بإشراف العميد محمد إسماعيل، مدير إدارة الأحوال المدنية بالشرقية.

وأضافت "عطية" أن ذلك يأتي في إطار مشروع استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان بالمناطق الأكثر احتياجا تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالجمهورية، والذي ينفذه فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، بالتعاون مع مراكز معلومات التنمية المحلية والجمعيات الأهلية وبالتنسيق مع الأحوال المدنية.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية إلى أن المجلس مستمر في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات وعقد المزيد من الندوات واللقاءات التعريفية للمرأة.
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