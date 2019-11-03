بعد تحذير السودان.. إجراءات للوقاية من حمى الوادي المتصدع في البحر الأحمر

أكد الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، استمرار حملة التحصين المجانية للمواشي ضد مرض حمى الوادي المتصدع بمدن محافظة البحر الأحمر، حفاظًا على خلو المحافظة من الأمراض خاصة عقب إعلان دولة السودان الشقيقة بانتشار مرض حمى الوادى المتصدع في بلادها.



وقال "صهبي"، إن هذا الإجراء هو إجراء احترازى حفاظًا على خلو المحافظة ومصر من الأمراض خاصة وأن البحر الأحمر وعدد من محافظات الجمهورية تعد منافذ مباشرة لدولة السودان الشقيقة والتي تم إصدار تعليمات من وزير الزراعة بوقف دخول حيوانات من السودان عبر الحدود حفاظًا على الثروة الحيوانية بمصر.



وأضاف، الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أنه حتى الآن تم تحصين 1578 ماعز، و390 جمال، و2099 أغنام، و20 جاموس، و١١٢ أبقار بإجمالي 4199 رأس ماشية مع استمرار الحملة المجانية الاحترازية حفاظًا على خلو المحافظة من الأمراض.



وطالب وكيل وزارة الصحة جميع المواطنين، أهالي البحر الأحمر، من المربين للمواشي عند ظهور أي أعراض مرضية على الحيوان سرعة إبلاغ أقرب وحدة بيطرية لفحص الحيوان والتأكد من سلامته.



وتابع، أنه يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات وزير الزراعة، وتعليمات نائب محافظ البحر الأحمر، موضحًا جميع التحصينات مجانا ويقوم بتكلفتها مشروع التنمية الشاملة "تمكين سبل المعيشة" بوزارة الزراعة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مؤكدا أن المحافظة خالية تماما من مرض حمى الوادي المتصدع ولكن هذه الإجراءات هي إجراءات احترازية لمنع تسلق المرض.



الجدير بالذكر أن حمى الوادي المتصدع تصيب الحيوانات والأغنام والماعز والإبل والأبقار والجاموس في المقام الأول ولكنها قد تنتقل إلى الإنسان عبر الناموس أو ملامسة الحيوانات المريض.