استغلوا دعم السيسي للسياحة.. برلماني: وصول أول رحلة لأكبر شركة عالمية لـ مرسى علم

أعرب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن سعادته الغامرة باستقبال مطار مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر لأولى رحلات شركة "إيزي جيت" للطيران، والتي تعتبر أكبر شركات الطيران العالمية القادمة من مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك بعد استجابة الشركة للدعوة التي قدمتها شركة "ايماك مرسى علم" للمطارات بهبوط طائراتها بمطار مرسى علم لأول مرة، مؤكدا أن محافظة البحر الأحمر بجميع مدنها، خاصة الغردقة، نجحت فى جذب سياح العالم للاستمتاع بمعالمها السياحية والأثرية.



وتوقع محمد المسعود، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، عن ثقته الكاملة فى موسم الشتاء الحالى للسياحة المصرية سيكون ناجحا ويحقق جميع أهدافه لصالح السياحة المصرية التى تؤكد كل التقارير والمؤشرات أنها استعادة عافيتها العالمية وبدأت فى استرداد مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.



ووجه النائب محمد المسعود، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لم يتوان لحظة فى الترويج بنفسه للسياحة المصرية خلال جميع زياراته لمختلف دول العالم ومشاركاته فى مختلف المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والعالمية، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باستغلال هذا الدعم الكبير من الرئيس السيسى لقطاع السياحة من خلال مواجهة جميع المشكلات التى يعانى منها المستثمرون فى هذا القطاع الواعد الذى لديه القدرة على أن يكون القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصرى.