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توك شو

السيسي كلمة السر في إطلاقه.. طيبة 1 أول قمر صناعي يوفر إنترنت فائق السرعة.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
طيبه 1
طيبه 1
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قسم التوك شو
قال الدكتور علاء النهرى نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن القمر الصناعي "طيبة 1" هو نتاج لمجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي،  حيث قام بعمل اتفاقية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذلك الوقت، مؤكدًا أن مصر كانت ستتأخر في إنشاء القمر لولا علاقات الرئيس المتميزة مع دول العالم.

وأشار الدكتور علاء النهرى نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة فى حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "DMC' إلى أن "طيبة 1" أول قمر صناعي يوفر إنترنت فائق السرعة ويدعم الجهود التنموية مضيفًا أنه يزن 5 أطنان 640 كيلوجرام.

ونوه نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة أن القمر الصناعي الجديد متواجد فوق خط الاستواء ويتحرك بدوران الأرض نفسه ومسلط على المنطقة بشكل مستمر 24 ساعة عكس الأقمار الأخرى تلف حول الأرض أما "طيبة 1" حركته مع دوران الأرض مثل فكرة النايل سات، مشيرا إلى أن مصر سوف تربح من هذا القمر خلال الـ 10 سنوات القادمين.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة أن " طيبة 1" يغنى عن الكابلات بشكل كبير جدا لأن الاتصالات مباشرة بالستالايت.
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