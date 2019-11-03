انطلاق فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة برعاية الرئيس السيسي

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة اليوم الأحد ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح والمتابعة فى مصر، والأمم المتحدة .



يشارك فى الجلسة الافتتاحية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد والنائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات الدكتور محمود محيى الدين وعدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء والخبراء العرب والأجانب.



ويعد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة - الذى يستمر 4 أيام - أكبر منصة إقليمية عربية تتناول تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ويهدف إلى بحث سبل دعم هذه الأهداف من خلال حضور ومشاركة أكثر من 1500 من كبار المسؤولين ومتخذي القرار المعنيين بملفات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية.



وتعقد النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت شعار (شراكة متكاملة لمستقبل مستدام)، وسيتم خلال الأسبوع العربي التركيز على 3 محاور رئيسية هي التكامل بين شركاء التنمية، التحول إلى حياة أفضل، وآفاق جديدة لعالم متغير، وذلك في إطار أكثر من 40 جلسة حوارية، كما سيصاحب الأسبوع العربي للتنمية المستدامة معرض لأهم المنتجات والابتكارات في المنطقة العربية المتعلقة بالتنمية المستدامة.



وتتضمن فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة استعراض بعض من جهود الدول العربية في أهم قضايا المنطقة مثل جلسة "الدول العربية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير"، بشقيها الوزاري والمستوى الرفيع، "اجتماع حول تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات"، جلسة حول "تحقيق التنمية المستدامة في السودان"، وأخرى حول "تحقيق التنمية المستدامة في العراق"، وجلسة حول "تحقيق التنمية المستدامة في اليمن"، وأخرى عن "الجاهزية واستشراف المستقبل في المنطقة العربية".



كما تناقش فعاليات الأسبوع العربي العلاقة بين التنمية المستدامة وكل من الإعلام والثقافة والتعليم والشباب، وذلك في جلسة "الإدارة الاستراتيجية للإعلام التنموي"، جلسة "ثقافة الاستدامة في العالم العربي: التحديات والفرص"، جلسة "الشباب العربي وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة"، ورشة عمل حول "ريادة الأعمال المجتمعية بقيادة الشباب"، جلسة "التنوير: الطريق إلى 2030"، جلسة "التعليم والتعلم .. نحو مستقبل أفضل"، جلسة "دور شباب العلماء في تحقيق التنمية المستدامة"، وجلسة "مبادرات شبابية في التنمية المستدامة".



وتناقش الفعاليات أيضًا قضايا مرتبطة بالمحورين الاقتصادي والبيئي منها، جلسة "إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، جلسة "الفرص والتحديات للمدن المستدامة في الوطن العربي"، جلسة "تطوير الأبنية صفرية الطاقة والموارد"، جلسة "التكامل في تمويل التنمية المستدامة"، جلسة "دور مؤسسات الأعمال في دعم الخطط طويلة المدى للدول العربية"، جلسة "تأثير تغير المناخ على المجتمعات الضعيفة اجتماعيًا"، جلسة "مرفق ترابطات مخاطر المناخ"، جلسة "الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية"، جلسة "المدن العربية: حداثة وتاريخ"، وجلسة "سلاسل إمداد مواد البناء المستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا".



كما يتطرق الحضور في النسخة الثالثة من الأسبوع العربي إلى القضايا ذات الطابع الاجتماعي مثل جلسة "إنسانية بلا حروق"، جلسة "ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع"، "المنتدى العربي حول دور العمل التطوعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وجلسة "المشاركة الفاعلة بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي".



ويناقش الأسبوع العربي أيضًا جهود الجهات الإقليمية والدولية في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة لعربية وذلك بجلسة "دور منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف 2030"، جلسة "رؤية عالمية: نحو مستقبل مستدام"، وجلسة "مساهمة الاتحاد الأوروبي في أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحوار مع أفريقيا".



وستشهد النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إطلاق التحالف الدولي من أجل السلام والتنمية، مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية، والإعلان عن شعار النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي سينعقد ضمن فاعليات إكسبو 2020 دبي بالإمارات.

