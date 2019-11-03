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تعليم

جامعة الطفل بسوهاج تحتفل باستقبال 100 طالب هذا العام

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:44 ص
جامعة الطفل بسوهاج
جامعة الطفل بسوهاج تحتفل باستقبال ١٠٠طالب هذا العام
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خالد رياض
شهد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حفل استقبال الطلاب الجدد بجامعة الطفل، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم القديم، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق والدكتور احمد سليمان نائبي رئيس الجامعة لخدمة البيئة، والدراسات العليا، والدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس وأولياء امور الطلاب.

ورحب رئيس الجامعة، في بداية كلمته بالطلاب الجدد واولياء الامور، وقال ان الجامعة حرصت علي افتتاح جامعة الطفل وبدء الدراسة بها العام الماضي وذلك ايمانًا بدور الجامعة في التواصل المجتمعي، فدور الجامعة لا يقتصر فقط عل تخريج طلاب حاصلين علي شهادات اكاديمية فهي منارة المجتمع التي تعمل علي النهوض به وتطويره في كافة المجالات، حيث نجحت هذا العام في قبول ١٠٠ طالب جديد بالإضافة الى ٨٧ طالب من العام الماضي لاستكمال المسيرة معهم على مدار ٦ سنوات.

واشار "عزيز" الى ان جامعة الطفل تسعى الى تحقيق مجموعة من الأهداف منها اطلاق العنان لأفكار الطلاب للتعرف على العلوم المختلفة للوصول الى مرحلة الابداع والابتكار، وايضًا كسر حاجز الخوف من قبل الأطفال الصغار والتعرف عن قرب على الرسالة التنويرية للجامعة نحو المجتمع المحلي، بالاضافه الي نشر الثقافة والتواصل المستمر بين الجامعة والمجتمع الخارجي، وتقديم خدمات مجتمعية وطلابية متنوعة.

وقال الدكتور محمد حشمت، ان جامعة الطفل هو مشروع مشترك بين جامعة سوهاج وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ومنفذ في اكثر من ٣٦ جامعة حكومية وخاصة، موضحا انه خلال الدراسه سوف يتم تدريب الطالب على عدد كبير من المواد الأساسية في مختلف النواحي العلمية كالصحة والطاقة المتجددة والبيئة وعلم المصريات، تؤهلهم في المستقبل للالتحاق بكليات علوم الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة وريادة الأعمال والآداب والحضارة والطاقة المتجددة.

جدير بالذكر أن الحفل اشتمل علي التعريف ببرنامج جامعة الطفل واهدافه ونظام الدراسة به وفتح باب الحوار والمناقشة مع اولياء الامور، كما تم تكريم الطلاب المشاركون في معرض القاهرة السادس للابتكار وعدد من الطلاب المتميزين بجامعة الطفل وتسليم الطلاب الجدد الباسبورت وال ID.
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