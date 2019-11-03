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شاهد| جولة لـ صباح البلد بمنطقة باب البحر للتعرف على أسعار حلوى مولد النبى

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:38 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قدم برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، جولة خاصة بمنطقة باب البحر للتعرف على أحدث أنواع حلوى مولد النبى لهذا العام، والتعرف على أسعار الحلويات وعرائس مولد النبى والجمل، والتعرف على آراء المواطنين عن الأسعار وجودة الحلوى.


ويعتبر المولد النبوى، موسما سنويا يحرص المواطنون من كل الطبقات على الاحتفال به كلًا على قدر استطاعته ومقدرته، وقال صاحب إحدى محلات مولد النبى بمنطقة باب البحر، إن هناك طلبات كثيرة من المواطنين على شراء عرائس المولد لإدخال الفرحة على الأطفال الصغار، لافتًا إلى أن منطقة باب البحر مشهورة ببيع الحلوى بأسعار الجملة، مؤكدًا أنها عادة لدى المواطنين بالرغم من ارتفاع أسعارها.

وأضاف صاحب أحد محلات مولد النبى بمنطقة باب البحر، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، " دى عادة عند الناس حتى لو الحلويات غليت الناس مش هتبطل تشترى"، مشيرًا إلى أن علبة حلوى المولد وزنها 2.5 كيلو ونصف وبـ100 جنيه فقط.

وتابع أن من أجدد المنتجات التى تم طرحها فى الأسواق هذا العام، هى الشكلمة، بالشيكولاتة والشيكولاتة البيضاء، وجوز الهند على شكل البطيخ.

وأوضح أحد المواطنين، أنه يحرص على التوجه للمحلات برفقة أبنائه كل عام لاختيار ما يفضلون من حلويات باعتباره موسما سنويا يدخل البهجة على الأسرة، ويحتفل به المصريون بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
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