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اقتصاد

البحر الأحمر: تنفيذ عداية سعة 800 مم.. وإحلال وتجديد خط مياه قنا – سفاجا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
محطة مياه
محطة مياه
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عداية سعة 800 مم بخط مياه (قنا – سفاجا)، تمر أسفل السكة الحديد بمنطقة كوبري المعنا بقنا، وكذلك الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بالخط بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وذلك لتحسين كميات المياه الواردة من خط مياه (قنا – سفاجا).

وقال المهندس يحيى صديق: شملت أعمال الإحلال والتجديد تعديل مسار الخط وزيادة سعته، واستبدال الأجزاء المتهالكة من الخط القديم بخطوط جديدة زهر مرن، لضمان جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات الصحية، حيث قامت الشركة بالتنسيق مع محافظة قنا لدراسة إحلال وتجديد الخط وزيادة سعته، بالإضافة إلي اعتماد المسار الجديد للخط.

وأشار المهندس يحيى صديق إلى أن فرق التشغيل والصيانة بالشركة كانت تواصل عملها طوال الـ 24 ساعة بنظام النوبتجيات للانتهاء من تنفيذ العداية وإحلال وتجديد الخط لتحسين كميات المياه الواردة لمحافظة البحر الأحمر من خط مياه قنا.
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