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أخبار العالم

سفير أفغاستان لدى الكويت: توقيع اتفاقيات للتعاون الأمني بين البلدين قريبا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:31 ص
الكويت
الكويت
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أ ش أ
كشف سفير أفغانستان لدى الكويت سيد جاويد هاشمي، عن اعتزام الحكومتين الأفغانية والكويتية، توقيع عدد من الاتفاقيات، لتفعيل سبل التعاون الأمني بين البلدين في المستقبل القريب.

وقال هاشمي - في تصريح على هامش حضوره مراسم استئناف حركة الطيران المباشر بين الكويت وكابول - إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا، تكثيف التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا تميز وقوة العلاقات الأفغانية الكويتية.

وأعرب عن سعادته باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطاري كابول والكويت الدوليين، بعد توقف دام 7 سنوات متتالية، مؤكدا أن الأمر سينعكس إيجابيا على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأيضا في مجال التجارة والسياحة.

وكان مطار الكويت الدولي قد استقبل مساء الجمعة الماضية، الطائرة الأفغانية من طراز (بوينج 777)، لتستأنف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، بعد توقفها منذ عام 2012؛ وذلك بحضور السفير الأفغانستاني، ووفد من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي.
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