البداية القوية .. منتخب مصر الأولمبي يلجأ لـ القاهرة قبل مواجهة مالى

يختتم المنتخب الوطنى الأولمبى معسكره المغلق بالسويس اليوم، والعودة إلى القاهرة استعدادا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .





وشهدت الأيام الماضية، دخول منتخب مصر الأولمبي فى معسكر مغلق قوى بالسويس نجح من خلاله الجهاز الفنى للفراعنة الصغار فى تحقيق إعداد جيد للبطولة الإفريقية المقامة فى مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.





ويلعب منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الأولى التى تضم كلا من مالى وغانا والكاميرون .



