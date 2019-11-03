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رياضة

البداية القوية .. منتخب مصر الأولمبي يلجأ لـ القاهرة قبل مواجهة مالى

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:50 ص
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
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عمرو الحلوانى
يختتم المنتخب الوطنى الأولمبى معسكره المغلق بالسويس اليوم، والعودة إلى القاهرة استعدادا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وشهدت الأيام الماضية، دخول منتخب مصر الأولمبي فى معسكر مغلق قوى بالسويس نجح من خلاله الجهاز الفنى للفراعنة الصغار فى تحقيق إعداد جيد للبطولة الإفريقية المقامة فى مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الأولى التى تضم كلا من مالى وغانا والكاميرون .

ومن المقرر ان يدخل المنتخب فى معسكر مغلق بالقاهرة استعدادا لافتتاح مشواره بالبطولة الإفريقية مساء الجمعة المقبلة، بمواجهة قوية أمام مالى والتى تعد واحدة من أقوى المنتخبات نتيجة امتلاكه العديد من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية الجيدة .
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