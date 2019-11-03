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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: خفض معدلات الفائدة ضرورة للانتاج الصناعي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
هشام توفيق ، وزير
هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام
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محمد يحيى و علياء فوزى
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تخفيض سعر الفائدة أمر صحي للإنتاج والصناعة؛ وارتفاعه مؤذي لهما، مشيرا إلى سعر الفائدة الحقيقي للمودع يساوي 6% وهو رقم لا يعكس الصناعة أو الإنتاج.

وأوضح " توفيق" في تصريحات له علي هامش انطلاق مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن هناك هجوما شرسا من مودعي الأموال لدي البنوك بقلة ما يتم استثماره من نقد لدى الجهاز المصرفي علي هامش تراجع معدلات الفائدة.

أوضح أنه من المعروف أن القطاع الصناعي يدعم ويقود القطاع الخاص لإدارة المؤسسات ذاتيا وهو نموذج متعارف عليه لدى الدول الصناعية بالتعاون مع الحكومة.
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