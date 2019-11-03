البنك الدولي: لن يكون هناك فقير واحد في الصين.. العام القادم

قال الدكتور محمود محيي الدين النائب الاول للبنك الدولي للتنمية المستدامة: إن الدول العربية تسابق الزمن لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الفقر أول التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة وأول أهدافه.





وأضاف في كلمته خلال كلمته في الاسبوع العربي للتنمية المستدامة نيابة عن البنك الدولي ان نسبة الفقر زادت من 2.6‎%‎ الي 5‎%‎ في 2015.





وأشار إلى ان القضاء على الفقر في الوطن العربي يمكن ان يتحقق، فهناك بلدان استطاعت محاربة الفقر ونجحت نجاحا مبهرا، فعلى سبيل المثال استطاعت الصين انتشال 850 ألف مواطن من الفقر على مدار الأربعين سنة الماضية .





ولفت إلى أن العام القادم سيشهد عدم وجود فقير واحد في الصين وذلك يكونوا قد استطاعوا أن يقضوا على الفقر قبل الوقت المحدد في خطتهم بعشر سنوات .



