بث مباشر .. مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يحل فريق توتنهام هوتسبير، ضيفًا على نظيره إيفرتون، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.





بث مباشر لمباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:





ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "جوديسون بارك" معقل إيفرتون.





توتنهام ضد إيفرتون:





وتمثل المباراة اختبارًا هامًا لكتيبة ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، والذي يبحث عن إيقاف نزيف النقاط، بعدما فشل في تحقيق الفوز في أخر ثلاث مباريات أمام برايتون وواتفورد وليفربول.





ويتطلع توتنهام أمام إيفرتون لتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، بعدما فاز في ثلاث مباريات وتعادل مثلهم، فيما تلقى 4 هزائم.





ترتيب توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:





ويحتل السبيرز المركز الـ13 في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ17 برصيد 10 نقاط.





كريستال بالاس يستضيف ليستر سيتي:





ويلتقي اليوم أيضًا، كريستال بالاس مع نظيره ليستر سيتي، في تمام الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.









بث مباشر لمباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:















